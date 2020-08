Zašto je rad zabranjen i savjesnim teretanama?

Čelnica riječke katedre za ustavno pravo prof. dr. sc. Sanja Barić u povodu zabrane rada teretana i fitness centara na Facebooku je apelirala: “Poslušajmo, za promjenu, i pravnike”. Poslušao ju je sportski odbor udruge Glas poduzetnika i od ministra Vilija Beroša opravdano zatražio dokaz za tvrdnju da su fitness centri u Splitsko-dalmatinskoj županiji nova žarišta koronavirusa.

Prof. Barić upozorila je na to da svaka mjera ograničenja prava mora biti propisana zakonom ili imati zakonsku osnovu (zanemarujući ovaj put prijepore je li potrebna dvotrećinska većina u Saboru), te mora služiti legitimnoj svrsi – zaštiti javnog zdravlja. Međutim, po njoj je vrlo upitno postiže li se ta svrha zabranom rada teretana “bez osobitih dokaza o tomu što se smatra žarištem, koji je to broj ljudi, gdje itd”. I je li razmjerna u svakom pojedinačnom slučaju što je “vrlo, vrlo, vrlo upitno budući da je zabrana generalna i bezuvjetna za cijelu županiju”.

Zapravo, sličan smo princip na nacionalnoj razini tražili od susjednih zemalja kako ne bi bili kažnjeni turisti i županije u kojima podaci nisu alarmantni, a Nacionalni i županijski stožer u spornom slučaju i sami imaju neselektivan pristup zatvarajući sve fitness centre jer se virus pojavio u četiri teretane, ne znamo ni u kojem broju. Noćnim klubovima nakon desetina zaraženih samo je ograničeno radno vrijeme.

Doduše, intenzivna fizička aktivnost u zatvorenom prostoru bez maske na licu vrlo je rizična, ali zašto je onda u isto vrijeme moguće odigrati malonogometnu ili košarkašku utakmicu, a na svadbi i satima može plesati do 50-ak ljudi ili na tulumu do 20-ak? Zašto je jedino na fitness centre primijenjena opća zabrana? Hoćemo li zatvoriti sva ministarstva zato što se u četirima zarazilo nekoliko ljudi!? I zar se isto nije moglo postići pojačanim kontrolama, pa i sankcijama blažim od one najteže, zabrane rada. Koja je k tomu izrečena i nevinima, pa možda i savjesnima.