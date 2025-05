Zašto je Putinov nedolazak na mirovne pregovore u Turskoj dio njegove brutalne igre?

Samo nekoliko sati do početka onoga što je trebalo biti prvi izravni mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine u godinama – razgovora koje je sazvao sam Vladimir Putin, još uvijek nije bilo jasno hoće li se ruski predsjednik uopće pojaviti. Tjednima je odbacivao ukrajinski prijedlog o 30-dnevnom bezuvjetnom primirju, koji su podržale SAD i Europa, kako bi se objema stranama omogućilo da započnu pregovore o tome kako okončati najveći rat u Europi od Drugog svjetskog rata. Umjesto toga, ruski čelnik izazvao je Volodimira Zelenskog da usmjeri pregovore u Istanbulu 'bez ikakvih preduvjeta'. Da su nastavili, to bi bio prvi sastanak čelnika od prosinca 2019. Nakon kratke početne suzdržanosti i nekoliko poticajnih objava Donalda Trumpa na društvenim mrežama ukrajinski čelnik razotkrio je blef Moskve potvrdivši da će doista osobno prisustvovati. Do srijede poslijepodne, još je uvijek bilo moguće da će se Putin pojaviti iako je malo tko to vjerovao u to. Dok je njegov glasnogovornik najavljivao da puni popis delegacije neće biti objavljen do večeri, konačno je otkriveno, da se ruski čelnik neće pojaviti. Ne samo da Putin ne ide, nego ni njegov ministar obrane Sergej Lavrov ili bilo koji ministar. U Ukrajini su visoki dužnosnici rekli da sve to dokazuje da se radilo o brutalnoj predstavi. A onda je došla i službena potvrda Kremlja da Vladimir Putin neće doći na pregovore.

"Siguran sam da će nam nešto napraviti. Netko će se pojaviti, ali ne Putin", rekao je jedan visoki izvor. "To im nije namjera: biti otvoreni, transparentni, izravni i završiti rat. Putin nije jak u izravnim pregovorima. Jak je u igranju igara", dodao je izvor. Zelenski i dalje namjerava prisustvovati razgovorima u četvrtak s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom , čak i ako to znači da će morati ugostiti praznu stolicu, što je snažna poruka svijetu, kaže izvor. "To će pokazati SAD-u, ponovno će pokazati Europi, Rusi ne žele pregovarati. Značajan dio naše strategije je pokazati našim partnerima, europskim i prekooceanskim, da smo u velikoj mjeri timski igrač“, kazao je izvor za Independent.

Ranije ovog tjedna, Trump je pozvao Ukrajinu da prisustvuje razgovorima, napisavši na društvenim mrežama da bi trebala "ODMAH" pristati na sastanak s Turskom. Također je spomenuo da bi se i on, na svojoj burnoj turneji po Zaljevu, možda pridružio razgovorima u Turskoj, da je Putin dao do znanja da ide. "Putin bi volio da budem tamo, i to je mogućnost... Ne znam bi li bio tamo ako ja nisam tamo. Saznat ćemo", rekao je američki predsjednik novinarima u Air Force One na putu za Katar u srijedu.

U tom slučaju, prepustio je svom izaslaniku Steveu Witkoffu da u petak otputuje u Tursku s državnim tajnikom Marcom Rubiom na razgovore između Rusije i Ukrajine. Trump očajnički želi da dvije strane potpišu 30-dnevni prekid vatre, kako bi dokazao svoju vještinu diplomacije na globalnoj razini, više nego i na bilo čemu drugom. Zelenski također podržava 30-dnevni plan, ali Putin je rekao da prvo želi započeti pregovore, a zatim dogovoriti detalje primirja. Prošle su godine otkako su se zaraćene strane susrele licem u lice, a pregovarači iz Ukrajine i Rusije posljednji put su se sastali u Istanbulu u ožujku 2022., mjesec dana nakon što je Putin pokrenuo potpunu invaziju na Ukrajinu.

Rusija je sada odlučila da neće poslati ministre na današnje razgovore. Pregovore će voditi predsjednički savjetnik Vladimir Medinski, bivši ministar kulture, a sada predsjednik Ruskog saveza pisaca. Ukrajinci znaju da će kontrast između Putinova odbijanja i slike Zelenskog, prisutnog i ispravnog, spremnog i čekajućeg, pridobiti Trumpovu naklonost i ostatak svijeta. "Pravi vođa kaže: 'Slušajte, vi nudite sastanak u četvrtak – bit ću tamo.' Može li se reći išta jače?. Ali pitanje je - je li Putina uopće briga?", dodao je ukrajinski izvor.