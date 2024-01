Zašto je mentorstvo važno za izgradnju karijere? Ovi savjeti mogu vam pomoći

Ovaj se projekt zbog velike uspješnosti i iznimnog interesa održava svake godine od 2018./2019. kada je pokrenut na inicijativu Ane Gruden, glavne urednice časopisa Zaposlena, kako bi ženama kroz mentorske odnose omogućio stvaranje profesionalnih mreža i dao poticaj za napredovanje u karijeri. Mentorstvo je snažan alat za osobni i profesionalni razvoj. Bez obzira jeste li mentor ili mentij, angažman u mentorstvu može vam pomoći da postignete svoje ciljeve i rastete kao osoba što su dokazale mnoge mentorice i mentijke koje su u ovom projektu sudjelovale. Nemali broj mentijki je napravio promijene na poslovnom i privatnom planu, a zadovoljstvo mentorica očituje se ponovnom vraćanju ovom iskustvu iz godine u godinu.

Ako želite pronaći mentora, postoji nekoliko koraka koje možete poduzeti: razmislite o svojim ciljevima i potrebama, što želite postići kroz mentorstvo? Jasnije razumijevanje vaših ciljeva pomoći će vam pronaći odgovarajućeg mentora. Proučite svoju industriju ili zajednicu kako biste identificirali potencijalne mentore. Umrežavanje s ljudima u vašem području također može dovesti do kontakata s potencijalnim mentorima. Mentorstvo se može primjenjivati u različitim kontekstima, uključujući, akademski, poslovni, osobni i društveni.

Marica Dusper jedna je od petnaest mentorica u projektu koje mentijkama pomažu naći svoj put prema uspjehu. Marica je po zanimanju diplomirana ekonomistica, na svojem putu radila je u privatnom i javnom sektoru, a nedavno je pokrenula vlastitu firmu pod nazivom Big Office koja se bavi kontrolingom, računovodstvom, financijama, vođenjem projekata i izradom investicijskih studija.

Zašto je, po vama, mentorstvo toliko važno u izgradnji karijere?

Zato što imajući mentora netko tko kreće u vlastiti biznis može si skratiti vrijeme dvoumljenja oko načina stvaranja, rasta, razvoja posla. Mentor može pomoći mentiju u traženja fokusa, osobnog i poslovnog. Postavljujući pitanja mentoru – mentij sebi proširuje perspektivu mogućeg načina djelovanja u poslu. Naravno da će svaki poduzetnik donijeti samostalnu odluku kako želiti voditi posao, ali ako imamo različite kutove gledanja – donošenje odluke je jasnije. Dakle, Mentorstvo pomaže da osoba koja ima mentora - dobije jasniju sliku o vlastitom projektu, poduhvatu ili poduzetničkoj ideji.

Imate li iskustva kao mentorica ili mentijka izvan projekta?

Da, kao mentijka, kroz vlastitu poslovnu karijeru, kao i kroz put osobnog razvoja, imala sam desetak mentora. Izvan ovog projekta kao mentorica sam imala iskustva u korporaciji u kojoj sam radila.

Možete li izdvojiti mentijku na koju ste posebno ponosni?

Ne mogu, to je kao da me pitate koje dijete mi je najdraže. U ovom projektu sam bila mentorica tri puta do sada, tri različite karijere, tri raličite dobne skupine, tri različita zanimanja. Svaka od tri žene je svoj put mentorstva ušla na svoj način, svaka je dala meni kao mentorici posebnu dodanu vrijednost - i svaka na svoj način – vrlo jedinstven - došla do svog cilja – napravila pokret koji je htjela u vlastitoj karijeri. To su hrabre žene koje bi svoj put poduzetništva Ili profesionalnog razvoja završile i same, i da nisu imale nas mentorice, ovaj proces im je možda malo više ubrzao odluke i izoštrio njihove vlastite slike.

Što biste rekli, što mentijkama najviše daje vjetar u leđa?

Kao što sam rekla, čvrsto vjerujem da se u program prijavljuju žene koju su već donijele odluku u glavi da nešto žele promijeniti. Čim su se prijavile, tu je već bio prisutan element hrabrosti. A u programu mentorstva im vjetar u leđa daje prisustvo mentorice koja je podrška svojim iskustvom, kojoj se mogu postaviti pitanja. A još više od same mentorice, čini mi se da je svakoj mentijki vjetar u leđa prisustvo drugih petnaestak mentijki koje isto kreću na svoj put mentorstva, te ta dvostruka ili bolje reći petnaesterostruka interakcija daje snagu i jasne uvide.

Prijave za program kreću krajem siječnja, a program traje od sredine ožujka do sredine rujna te će se u tom će periodu mentorice i mentijke nalaziti jedan na jedan, dok će se jednom mjesečno održavati zajednički sastanci svih mentorica i mentijki. Prijaviti se može svaka žena koja je u radnom odnosu i koja želi mentorsku podršku. Prvi puta ove godine omogućit ćemo program za studenice završnih godina studija koje se mogu prijaviti. Njima će biti dodijeljene mentorice regrutirane iz redova bivših mentjki. Veliki broj mentijki po završetku programa dobije želju postati mentorica, to im je ove godine i omogućeno, da mogu ono naučeno dijeliti s mlađim i manje iskusnijim kolegicama kojima bi dobro došla pomoć, što je i suština mentorstva.