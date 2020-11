Zašto je isključena javnost sa suđenja mladiću koji je skrivio stravičnu nesreću

Smatra li se Marin Kamenički (22) krivim ili ne za nesreću u kojoj su život izgubile dvije osobe, dok su još tri, uključujući i njega samog, bile što lakše, što teže ozlijeđene, javnost neće doznati. Ili barem neće doznati do objave presude, kada god to bilo. A razlog tome je što je obrana Marina Kameničkog dan prije no što mu je na zagrebačkom Županijskom sudu počelo suđenje zbog te nesreće, u kojoj su u kolovozu 2018. poginule Nadica Holfinger i Laura Stelio, tražila isključenje javnosti. Njegovi odvjetnici Nikola Mandić i Ivan Stanić sudu su podnijeli podnesak u kojem traže isključivanje javnosti tijekom cijele rasprave zbog, kako su kazali, zaštite obiteljskog i privatnog života Kameničkog.

Tada je bio mlađi punoljetnik

– On je u vrijeme kada se nesreća dogodila bio mlađi punoljetnik, a tijekom postupka će se iznositi detalji iz njegova obiteljskog i privatnog života. Okolnosti u njegovu životu su se promijenile jer je postao otac, a i mediji su o cijelom slučaju vrlo agresivno izvještavali što je nanosilo štetu i njemu i njegovoj obitelji – objasnili su svoj zahtjev za isključenje javnosti branitelji Kameničkog.

Albina Tisanić, zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu, složila se s isključenjem javnosti, no ne iz istih razloga kao i branitelji. Ona je smatrala da javnost ne bi trebala biti isključena s cijele rasprave već samo s onog dijela u kojem će se iznositi podaci o obiteljskim prilikama i privatnom životu optuženika. Na koncu, sutkinja Irena Kvaternik, predsjednica sudskog vijeća, udovoljila je zahtjevu obrane pa je javnost s rasprave isključenja jer je optuženik u vrijeme kada se nesreća dogodila bio mlađi punoljetnik te kako bi se zaštitio njegov privatni život.

– Svi koji nazoče ovoj raspravi obvezuju se čuvati tajnost postupka jer u suprotnom čine kazneno djelo – kazala je sutkinja nazočnima u sudnici.

Inače, javnost se s rasprave isključuje sukladno zakonu, a na zahtjev neke od stranka u postupku ili odlukom suda. Javnost se može isključivati i parcijalno s nekih dijelova rasprave, a to se uglavnom radi kada se iznose podaci o obiteljskom ili privatnom životu ili zdravlju optuženika. U pravilu javnost je isključena sa suđenja maloljetnicima, sa suđenja za silovanja i općenito seksualne delikte, a do sada je u nekoliko navrata bilo primjera i kada se javnost isključivala zbog zaštite nacionalne sigurnosti. Do sada nije, barem koliko je poznato, bilo slučajeva da se javnost isključuje sa suđenja za prometne nesreće.

No činjenica je da je Kamenički u vrijeme nesreće bio mlađi punoljetnik, pa ga zakon u tom smislu štiti iako više nije mlađi punoljetnik. Tijekom postupka će se vjerojatno odlučiti i hoće li na njega na koncu biti primijenjen opći kazneni zakon ili će mu presuda biti izrečena prema Zakonu o sudovima za mladež. Što se pak tiče djela za koje je optužen, optužnica je podignuta godinu i pol dana nakon nesreće koja se dogodila 23. kolovoza 2018.

Prema optužnici, Kamenički se tog dana u 21.10 kretao Ilicom od istoka prema zapadu, a Mercedes C63 AMG zagrebačkih tablica vozio je brzinom od 195 kilometra na sat iako je bio svjestan da je na tom dijelu ceste brzina ograničena na 50 kilometra na sat.

Kada je došao do Ilice 442, Kamenički je zbog prevelike brzine izgubio nadzor nad upravljačem te udario u rubni kamen. Zbog siline udarca, vozilo se zarotiralo te završilo u traku za suprotan smjer. Nije se uspjelo zaustaviti već se nastavilo nekontrolirano kretati pri čemu je Mercedes udario u Opel Astru. Od siline udarca otvorila su se suvozačka vrata, a sa suvozačkog sjedala je iz vozila ispala Nadica Hofinger, koju je potom udario Renault Clio koji se kretao južnom stranom kolnika Ilice iz smjera zapada u smjeru istoka.

Vozilo se zapalilo

Mercedes se i dalje nekontrolirano kretao te je Opel Astru nastavio gurati sve dok je nije odbacio na betonski potporni zid. Potom je i vozilo Kameničkog udarilo u potporni zid, nakon čega se odbilo, prešlo na južnu stranu kolnika Ilice te udarilo u drugi Mercedes, nakon čega se vozilo kojim je upravljao Kamenički zaustavilo i zapalilo. Poginula je i Laura Stelio koja je bila suvozačica Kameničkog, a on je nakon nesreće prevezen u bolnicu iz koje je nakon nekog vremena odveden u istražni zatvor.

Automobil koji je kao 20-godišnjak vozio ima 510 KS i vrijedi oko 750.000 kuna pa se nakon te stravične nesreće ponovno polemiziralo o odgovornosti roditelja koji mladim vozačima u ruke daju tako snažna vozila. U medijima su se tada pojavile i špekulacije da se nesreća dogodila jer se Kamenički s nekim utrkivao, no to tijekom istrage, koliko je poznato, nije dokazano.