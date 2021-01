Zarobljeni pod zemljom: U Kini nakon dva tjedna spašeno 11 rudara, još 10 ih se vodi kao nestalo

Kineski spasioci izvukli su 11 rudara zlata na sigurno u nedjelju, od kojih je većina u dobrom stanju 14 dana nakon što su ostali zarobljeni zbog podzemne eksplozije, izvijestila je državna televizija CCTV.

Deset rudara još se vodi kao nestalo, prenose državni mediji.

Na snimkama se vidi spašavanje prvog rudara, koji je ujutro izvučen iz rudnika, s crnim povezom preko očiju.

Rudar je iznimno slab, objavila je CCTV na svojoj web stranici Weibo. Spasioci su muškarca koji jedva reagira umotali u deku prije nego što su ga vozilima hitne pomoći odvezli u bolnicu.

Tijekom sljedećih nekoliko sati, 10 rudara iz drugog dijela rudnika, koji su prošlog tjedna primali hranu i zalihe od spasilaca, izvučeno je u skupinama.

Jedan je ozlijeđen, ali nekoliko ostalih s crnim povezima preko očiju hodalo je uz pomoć spasilaca do vozila hitne pomoći.

Foto: ALY SONG/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Rescuers work at the Hushan gold mine where workers were trapped underground after the Jauary 10 explosion, in Qixia Rescuers work at the Hushan gold mine where workers were trapped underground after the Jauary 10 explosion, in Qixia, Shandong province, China January 22, 2021. REUTERS/Aly Song ALY SONG

Oni su u dobrom fizičkom stanju i od subote su dobivali normalnu hranu, nakon što su nekoliko dana prije toga bili na hranjivim napicima, prenijela je agencija Xinhua.

Dvadeset i dva radnika ostala su zarobljena oko 600 metara pod zemljom u rudniku Hushan nakon eksplozije 10. siječnja u Qixiji, glavnoj regiji za proizvodnju zlata pod upravom Yantaija u obalnoj pokrajini Shandongu.

Prvi kontakt sa skupinom od 11 rudara zarobljenih u dijelu rudnika oko 580 metara ispod površine bio je uspostavljen prije tjedan dana.

Jedan od njih teško je ozlijeđen u početnoj eksploziji, a potvrđeno je da je umro od ozljeda glave zbog kojih je pao u komu.

Spasilački timovi spuštali su hranu, lijekove i ostale zalihe kroz nekoliko okna izbušenih u stijeni.

Detektori života i hranjive otopine spuštani su u druge dijelove rudnika dok se traga za drugim nestalim rudarima.

Dužnosnici su u četvrtak rekli da bi trebala proći još dva tjedna, jer granitne stijene otežavaju bušenje, prije nego što bi mogli izbušiti okna da dođu do skupine od 10 osoba koje su od spasilačkog tima dobivale zalihe hrane. U nedjelju su objavili da su naišli na prazne prostore što je ubrzalo kopanje.

Rudarske nesreće česte su u Kini, gdje industrija ima loše sigurnosne mjere, a propisi se često slabo provode.

U prosincu su 23 radnika umrla nakon što su ostali zarobljeni pod zemljom u jugozapadnom gradu Chongqingu