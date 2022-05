Zapovjednik Azova je živ: Iz zarobljeništva se javio supruzi, postavio joj je jedno pitanje

Glavni vojni zapovjednik Azova koji se do prošlog tjedna borio da zadrži ukrajinsku kontrolu nad južnim lučkim gradom Mariupoljom, živ je te se nalazi na teritoriju pod kontrolom Rusije, rekla je njegova supruga nakon kratkog telefonskog razgovora, piše The Times of Israel.

Katerina Prokopenko,supruga vođe Azova Denisa Prokopenka, kaže da ju je suprug pitao kako je, ali da je veza prekinuta prije nego što je on mogao reći išta o sebi.

Kaže da je telefonski razgovor bio moguć zbog sporazuma između vlada Ukrajine i Rusije i zahvaljujući posredovanju Crvenog križa, koji je posjećivao neke od ukrajinskih boraca koji su se predali.

Rusi su, podsjetimo, 21. svibnja objavili kako su u potpunosti preuzeli čeličanu Azovstal. Tada se predala posljednja skupina branitelja pukovnije Azov. Rusi su rekli da je od 16. svibnja 2.439 "neonacista iz Azova i ukrajinskih trupa" zarobljenih u čeličani "položilo oružje i predalo se".

