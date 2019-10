Zapalili automobile bratu odvjetnika koji je zastupao Bandića i Škaru

Samo zahvaljujući brzoj intervenciji zagrebačkih vatrogasaca požar koji su u ponedjeljak oko 2.45 sati nepoznati počinitelji podmetnuli pred kućom Tomislava Krsnika (60) na zagrebačkim Remetama nije se uspio razbuktati te tako napraviti još veću štetu na luksuznoj nekretnini koja se nalazi u vlasništvu tog 60-godišnjeg poduzetnika, inače brata poznatog zagrebačkog odvjetnika Krešimira Krsnika koji je između ostalih zastupao i Milana Bandića te nedavno pritvorenog Damira Škaru.

Sve pregledano kamerom

Ipak, u vatrenoj stihiji u potpunosti su izgorjela dva automobila koja su bila parkirana u dvorištu pred kućom – Smart u vlasništvu Tomislava Krsnika te Mazda CX-3 čiji je vlasnik tvrtka MTF koja se nalazi u vlasništvu Tomislavove supruge Maje Tomislave Krsnik. Čim su dobili dojavu na teren je krenulo devet vatrogasaca s dva vozila, a u trenutku kad su stigli na mjesto požara prednji dio kuće u kojem se nalazi i ulaz u garažu od dima se gotovo uopće nije vidio.

VIDEO U požaru potpuno izgorjela dva automobila, nagorjela je i fasada te garaža

Osim dva automobila plamenom su bili zahvaćeni i 4 metra visok bor koji se nalazi odmah uz kuću, garažna vrate te manji dio fasade koji se nalazi pored garaže. Jedna grupa vatrogasaca odmah je krenula s gašenjem požara, dok je druga “luftala” garažu koja je bila potpuno ispunjena dimom te radila na osiguravanju terena kako se požar ne bi proširio na ostatak kuće. Nakon što je vatra ugašena vatrogasci su i termovizijskom kamerom pregledali izgorene automobile jer je, s obzirom na to da je jedan od njih pogonjen na struju, postojala opasnost da se baterija naknadno zapali i izazove novi požar.

– Gospodin Krsnik trenutačno nije u uredu, ostavite nam kontakt pa će vas kontaktirati – rekla nam je zaposlenica tvrtke Medicom kada smo pokušali doći do komentara Tomislava Krsnika, inače vlasnika te tvrtke koju je osnovao još 1989. godine, a koja se bavi opremanjem zdravstvenih ustanova s medicinskom opremom. Krsnik nam se do zaključenja ovog broja nije povratno javio, a više sreće nismo imali niti kada smo pokušali doći do njegove supruge. U MTF-u, poduzeću koje se bavi prodajom medicinske i dentalne opreme i materijala, a koje je ta doktorica dentalne medicine osnovala prije 24 godine, su tek kratko poručili kako “pretpostavljaju zašto zovemo, ali da direktorice trenutačno nema, a i da je ima, kako ne bi davala izjave vezane za taj požar”.

Upozorio na korupciju

Inače, obje tvrtke nalaze se na istoj adresi, a dok se MTF prije u javnosti nije spominjao, uz vlasnika Medicoma Tomislava Krsnika vežu se određene medijske trakavice. Na njegovu kuću na Remetama, istu ovu pred kojom su sada zapaljeni automobili, 15. listopada 2004. netko je ispalio nekoliko hitaca iz pištolja. Tko, do danas nije poznato.

Tomislav Krsnik široj je javnosti postao poznat nakon intervjua koji je dao u rujnu te iste godine, a u kojem je prozvao tadašnjeg ministra zdravstva i socijalne skrbi Andriju Hebranga da propisivanjem odredbi u natječajima za nabavu radioloških aparata izravno pogoduje japanskoj tvrtki Shimadzu, a time i Gordanu Tomcu zastupniku Shimadzua u Hrvatskoj i sinu Hebrangova bliskog prijatelja Berislava Tomca.

– Nemam ništa od toga što sam upozorio na korupciju. Danas nema šanse da dobijem posao za Ministarstvo zdravstva. To je javna tajna – kazao je 2008. Tomislav Krsnik.