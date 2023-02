Zaiskrilo između Benčić i Peternela: 'Druker, cinker, to je ono što ste vi'

Osmero Hrvata, koji su ponovno zadržani u Zambiji, sutra bi se trebali pojaviti pred sudom. Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, rekla je da se danas komuniciralo putem Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva pravosuđa da je postupak bio obustavljen. "Oni, dakle, nisu bili oslobođeni krivnje i putem Veleposlanstva i našeg konzularnog predstavništva Ministarstvo vanjskih poslova pokušava dobiti više informacija. Sigurna sam da ćemo nakon sutrašnjeg ročišta znati za koje ih se optužbe tereti, ali prema inicijalnim informacijama koje mi imamo sada - optužbe su jednake kao i prilikom prvog uhićenja", naglasila je u emisiji "Otvoreno" HRT-a pa istaknula da se sve odvija na najvišim razinama.

"Sigurno da nitko ne ulazi u pravni sustav niti u meritum, ali našim državljanima pružamo svu konzularnu zaštitu. Razgovara se na najvišim razinama. Ministar pravosuđa s ministrom pravosuđa Zambije, ministar vanjskih poslova s ministrom vanjskih poslova Zambije. Također su uključeni predstavnici Europske unije u Zambiji, kako bi se dobile informacije i kako bi se dobila zaštita za hrvatske državljane vezano i uz lijekove, čovječno postupanje prema njima temeljem konvencije o ljudskim pravima i svim ostalim konvencijama vezano uz postupanje, kako sada u pritvoru, tako i posljednja više od dva mjeseca, koliko se nalaze u Zambiji", navodi. Ministarstvo, kaže, nema informacije da je dvoje Hrvata zaraženo malarijom.

Igor Peternel iz Domovinskog pokreta kazao je: "Ako krenemo od toga da nam prava djece svima moraju biti iznad bilo čijih drugih prava - prava djece na obitelj, dom, sigurnost, na sve ono na što djeca imaju pravo, tu se onda svakako postavlja nekoliko ključnih pitanja koje se tiču naše pravne države, ali i ovog postupka u Kongu".

"Žalosno je da će taj slučaj revidirati našu pravnu državu u tom pogledu i vjerojatno donijeti novi zakon, nove procedure. Moramo gledati činjenice. Ti su ljudi nedavno oslobođeni, ili se prekinuo postupak, vjerojatno političkim dogovorom, no postavlja se pitanje onda što je s tom djecom. Ako ti papiri i te procedure nisu u redu, zašto su uopće oslobođeni? I na koji način je Republika Hrvatska, odnosno hrvatska pravna država, željela zaštititi te svoje nove državljane koji svoje posvojitelje dotad nikad u životu nisu vidjeli. Jer parovi su došli u Zambiju kao posvojitelji u pokušaju i čekali su da im nekim čudnim kanalima ta djeca dođu. Nekoliko uglednih odvjetnika je u javnom prostoru postavilo pitanje zbog čega onda nisu išli u Kongo? Nadalje, ako se vratimo u Hrvatsku i shvatimo da DR Kongo nije potpisnica konvencije o validaciji pravnih akata i sudskih odluka, znači svaka takva odluka ne može se automatski priznati u Hrvatskoj nego je trebamo ispitati, a posebno je osjetljivo pitanje kad se radi o posvojenjima", rekao je, a Sandra Benčić, predsjednica Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, istaknula je kako je iznio niz laži.

"Kao prvo, oni nisu posvojitelji u pokušaju. To posvojenje je završeno izdavanjem dokumenata i djeci i posvojiteljima i u Kongu i u Hrvatskoj. Želim naglasiti da je ključno pitanje za nas - kako ćemo zaštititi naše državljane koji su sada tamo u pritvoru i djecu za koju ne znamo gdje su, a hrvatski su državljani. Još jednom ću ponoviti - ta djeca nemaju drugo državljanstvo nego hrvatsko. Oni više nisu državljani Konga. Dakle, mi kao država, svi bi se trebali usredotočiti na to da zaštitimo kao država tu djecu, da dobijemo informaciju gdje su, da ih spojimo s njihovim jedinim roditeljima koje sada imaju - to su njihovi posvojitelji i da ih vratimo u Hrvatsku. Umjesto toga mi smo svjedoci torture, ne samo pritvorenih u Zambiji, nego i posvojitelja i posvojenika koji žive u Hrvatskoj već godinama. Napravili ste doslovno hajku. Djecu se povlači iz vrtića i škola zbog toga što im se doslovno govori da su ukradena. Jer su to čuli vas", rekla je obraćajući se Peternelu pa nastavila:

"A vi gospodine Peternel odete kod Bujanca u emisiju da biste s njime zvali zambijske novinare, da bi im govorili tko je od naših građana transrodan ili nije transrodan, kako bi ih zapravo izložili progonu zbog te činjenice jer znate da Zambija ima zakon koji transrodnost kažnjava doživotnim zatvorom. Dakle, vi naše građane izlažete kaznenom progonu u drugoj zemlji za stvar koja u Hrvatskoj legalna, da pače gdje im Ustav garantira ravnopravnost. U vašim krugovima to se zove druker, cinker i to je ono što ste vi, Bujanec i vaša ekipa", kazala je.

Predsjednica saborskog Odbora za obitelj Vesna Vučemilović navodi da je hrvatska pravna procedura trenutno, za posvojenja iz tzv. Trećih država, "manjkava, moralno, zakonski i mora se promijeniti".

"Mi cijelo vrijeme govorimo da su djeca hrvatski državljani, nemojmo zaboraviti da Zambija upravo to osporava. Smatraju da su djeca stekla državljanstvo temeljem krivotvorenih isprava. To je dio optužnice. To što mi smatramo da je to tako, ne znači da će pravorijek u Zambiji biti takav. I sve takve izjave, pa čak i ministara, prejudiciraju ishod pravosudnog procesa u Zambiji, na što u Zambiji vjerojatno ne gledaju baš blagonaklono", kazala je.