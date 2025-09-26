Naši Portali
SVE IDE GORE

Zagrepčanka šokirana cijenom čvaraka: 'Koliko će tek biti oko Nove godine?'

Grubišno Polje: Čvarkijada, natjecanje u spravljanju čvaraka
Damir Spehar/PIXSELL
26.09.2025.
Po kilogramu se cijene čvaraa kreću od 20 do 30 € ovisno o kvaliteti i proizvođaču

Čvarci su tradicionalni hrvatski specijalitet, popularni u Slavoniji. Cijene čvaraka variraju ovisno o pakiranju i trgovini, a svake godine postaju sve skuplji. Po kilogramu se cijene kreću od 20 do 30 € ovisno o kvaliteti i proizvođaču.

Čitateljica 24sata poslala je fotografiju sa zagrebačke tržnice gdje je kilogram ovog tradicionalnog specijaliteta 28 eura. "Ovo me baš iznenadilo. Obzirom kakvo je stanje s pajcekima, koliko će tek biti čvarci oko Nove godine?", dodala je.

Pukla vam je guma na autocesti? Ovi koraci vam mogu spasiti život, a postoje stvari koje nikako ne smijete napraviti
