Zagrepčanka šokirana cijenom čvaraka: 'Koliko će tek biti oko Nove godine?'

Čvarci su tradicionalni hrvatski specijalitet, popularni u Slavoniji. Cijene čvaraka variraju ovisno o pakiranju i trgovini, a svake godine postaju sve skuplji. Po kilogramu se cijene kreću od 20 do 30 € ovisno o kvaliteti i proizvođaču.

Čitateljica 24sata poslala je fotografiju sa zagrebačke tržnice gdje je kilogram ovog tradicionalnog specijaliteta 28 eura. "Ovo me baš iznenadilo. Obzirom kakvo je stanje s pajcekima, koliko će tek biti čvarci oko Nove godine?", dodala je.