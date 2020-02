Zagrebački SDP najavio referendum za opoziv Bandića

Predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras najavio je u ponedjeljak pokretanje referenduma za opoziv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, a na pridruživanje toj inicijativi pozvao je sve kojima je stalo do Zagreba, pa i HDZ. "Mislim da više vremena nemamo. Pozivamo sve one kojima je stalo do Zagreba, građane, opozicijske stranke, zastupnike u Gradskoj skupštini, da se priključe pozivu za opozivom gradonačelnika Bandića", kazao je Maras na konferenciji za novinare.

Za medijsku objavu dokumenta kojim pročelnica Gradskog ureda za financije Daniela Juroš Pečnik upozorava na rast gradskog duga, koji se krajem 2019. popeo na milijardu kuna, Maras je rekao kako potvrđuje ogromnu štetu koju Bandić nanosi gradu.

Poziv HDZ-u da se odmakne od Bandića

"To je jasno svima, a nije jasno samo onima koji se grčevito drže svojih funkcija, gradonačelniku Bandiću i premijeru Andreju Plenkoviću", istaknuo je te pozvao HDZ da se odmakne od Bandića. "Svi koji žele dobro Zagrebu podržat će inicijativu o opozivu", poručio je Maras.

Napomenuo je kako se prema Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi izabrani gradonačelnik može opozvati na referendumu. Raspisivanje referenduma za opoziv može se predložiti u Gradskoj skupštini dvotrećinskom većinom ili prikupljenim potpisa građana. Maras je naglasio kako je riječ o zahtjevnoj inicijativi, ali da to nije isprika SDP-u da kao odgovorna oporbena stranka ne pokuša nešto napraviti.

O prodaji kuće Bandićeve supruge: Sigurno se radi o korupciji

Komentirao je i ugovor o kupoprodaji stana po kojemu je gradonačelnikova supruga Vesna Bandić 2018. prodala kuću u Preradovićevoj 13 bivšem šefu uprave Adris Grupe Anti Vlahoviću po cijeni od 150 tisuća eura. Bandić je ranije kazao da je upravo prodajom te kuće njegova supruga, koja nema prijavljene prihode, došla do novca za kupnju luksuznog stana u novogradnji.

"Tu se sigurno radi o korupciji jer nije transparentno. Bandićeva supruga za derutnu kućicu dobila je skoro četiri tisuće eura po kvadratu, a s druge strane novogradnju kupuje za 1400 eura", istaknuo je Maras.

Ustvrdio je kako je ta kupoprodaja trebala biti prijavljena u imovinsku karticu zagrebačkog gradonačelnika do kraja 2018. godine, što nije napravljeno.