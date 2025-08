'Život u Hrvatskoj mi se sviđa, nudi dobru kombinaciju posla i slobodnog vremena. Nešto slično kao u Španjolskoj, pa i u Austriji'

Malo bi tko od prolaznika pomislio da je mlada žena, naizgled djevojka, koja je neko jutro istrčala iz jednog zagrebačkog hotela u centru grada za kineskim parom s bočicom vode što je gošći iz Kine iskliznula iz ruksaka, nešto drugo, a ne, recimo, elegantna recepcionarka, možda voditeljica neke službe ili nešto slično. S obzirom na mrvicu egzotike na njezinu licu, brižna hotelska zaposlenica moguće je strankinja, zaključio bi prolaznik kojem je ljubazna gesta zapela za oko ne sluteći da je za mladim Kinezima uslužno istrčala sama – generalna direktorica. Oko jednoga slučajni promatrač ne bi pogriješio – direktorica zagrebačkog art'otela, otvorenog krajem 2023. u Petrinjskoj ulici, Kim Levaj uistinu nije "naša". Doduše, nije ni strankinja.

Art'otelova direktorica dijete je iz miješanog braka, negdašnje stjuardese s Filipina, Georgine, i našeg Dalmatinca porijeklom, Živana – Brace, danas sa stalnom adresom u Umagu. Hotel u samom srcu Zagreba Kim vodi od 1. siječnja ove godine, a u naš glavni grad stigla je s radnim iskustvom stečenim u vrhunskim hotelima brendova Hyatt, Ritz Carlton, Kempinski... u SAD-u, Austriji, Španjolskoj, Australiji, i, uz četiri druga jezika koje govori, sa znanjem hrvatskog. Neobična životna priča mlade zagrebačke direktorice počinje susretom njezinih roditelja za koji u realnom životu, reklo bi se, nema puno izgleda.

Živjeli su i radili na različitim stranama svijeta, ali otac, koji je to vrijeme boravio u Italiji, s prijateljem je, na godišnjem, bio na proputovanju Azijom. I, na letu od letu od Hong Konga za Manilu, Amorova strelica. Naš se Dalmatinac nije ni trudio sakriti poglede prema jednoj od stjuardesa, ali lijepa Filipinka nije bila impresionirana. Na pozivu za piće u Manili, gdje je i posada aviona provela nekoliko dana, ljubazno se zahvalila. Međutim, slučaj ih je tri dana kasnije spojio na povratnom letu, iz Manile u Hong Kong. Taj drugi let bio je sudbonosan, ponovljeni poziv za piće je prihvaćen, a onda je sudbina pripomogla i budući par susreo se za nekoliko dana i slučajno, bez dogovora, na letu za Bangkok.

– Da, bilo je to baš zanimljivo... – smije se Kim dok priča o vezi svojih roditelja na daljinu od gotovo 10.000 kilometara zračne linije. – Viđali su se kad bi mamu posao doveo nekamo bliže, u Europu. I tako skoro dvije godine, a kad su se vjenčali, mama je doselila u Italiju. Živjeli smo nedaleko od Milana gdje smo se rodile i sestra Nataša i ja. Kad sam završila osnovnu školu zbog tatinog posla, preselili smo se u Trst, da budemo bliže Hrvatskoj i Umagu s kojim su nas, osim tatinog posla, vezivale i obiteljske veze. Ljeta smo sestra i ja, inače, provodile u Umagu, kod bake, u igri s bratićima – priča Kim i otkriva da je to pripomoglo da nauči jezik svoga oca, ali presudno je ipak bilo nešto drugo.

Glava obitelji Levaj inzistirala je, naime, da Kim i Nataša nauče hrvatski i kod kuće je s objema kćerima često razgovarao na tom jeziku. Istovremeno, sa suprugom je komunicirao na engleskom, a sestre s mamom i međusobno na talijanskom. Dom u kojem je bilo najnormalnije da se čuju tri jezika ispraznio se relativno rano. Prvo je, nakon srednje škole, starija Nataša otišla na studij u Ameriku, a uskoro se za njom otisnula i Kim.

– Otišla sam kod sestre da malo razmislim što ću dalje, usput završila šestomjesečno usavršavanje engleskog na Institutu za jezik u San Diegu, a na kraju u Americi upisala i Fakultet za menadžment u ugostiteljstvu i turizmu. Bilo mi je krasno, upoznala sam jako puno ljudi iz cijelog svijeta i, kad sam 2012. završila fakultet, bila sam na rubu da ostanem živjeti u Americi. Na kraju je prevagnula Europa i posao u Ritz Carltonu u Beču, koji se tek otvarao – prisjeća se Kim, koja je nakon dvije godine u austrijskoj metropoli preselila u Španjolsku. – Oduvijek me zanimala ta zemlja, ljudi, stil života, hrana... Tamo sam radila u velikom hotelu s golf terenima, Michelinovim restoranom, poslije prešla u Kempinski, a nakon četiri godine poželjela nešto novo – priznaje Kim.

Bila je to Australija u zadnjoj godini prije korone, zahvaljujući kojoj je i započela njezina hrvatska epizoda. U vrijeme zatvaranja granice i opće neizvjesnosti Umag, kamo su se u međuvremenu roditelji trajno doselili, bio je najlogičniji i najsigurniji izbor. Ali, mlada direktorica art'otela ni u pandemiji nije dugo mirovala, tek koji mjesec. Te 2020. hotel Histria radio je samo dva mjeseca, ali za kadar s internacionalnim iskustvom odmah se našlo posla. Iduće godine to je već bio stalni angažman, a kad se počeo pričati da će Arena Hospitality grupa u Zagrebu otvoriti hotel, Kim je to shvatila kao znak.

– Život u Hrvatskoj mi se sviđa, nudi dobru kombinaciju posla i slobodnog vremena. Nešto slično kao u Španjolskoj, pa i u Austriji. Za razliku, u Americi je sve podređeno poslu, mnogi počinju raditi već sa 16 godina, godišnjeg odmora je malo i putovati se počinje tek u mirovini. Ali, i Hrvati su ozbiljni u odnosu prema poslu. Jedino, u početku su malo zatvoreniji od Španjolaca i Talijana. Međutim, kad upoznaju čovjeka i steknu povjerenje, super su – kazuje Kim, koja ne zna kamo je život može dalje odnijeti, ali može se zamisliti sa Zagrebom kao stalnom adresom. – Sviđa mi se grad, nije ni premalen ni prevelik, ima dobru ponudu društvenog života, događanja poput spektakularnog adventa, kina, kazališta, restorane, stvarno mu ništa ne fali. Iako, posao mi je prioritet i još nisam Zagreb sasvim upoznala – priznaje Kim, koja u slobodna subotnja jutra najradije posjeti Dolac, prošeće Zrinjevcem, a talijansku naviku brzog ispijanja espressa još uvijek nije zamijenila dugim ispijanjem kave na nekoj od zagrebačkih terasa.

– Da, promijenila sam razne zemlje, ali ta navika iz Italije mi je ostala... U Zagrebu mi ništa nije problem, sve je nadohvat ruke. Grad je dobro organiziran, čist, fascinira me kako se brzo nakon nekih velikih događanja, poput nedavne Norijade, sve opet dovede u red. Znam da se ljudi žale na gužve u prometu i parking u centru, ali tako je u svim većim gradovima, a Zagreb ima veliku prednost, odličnu poziciju. Do mora treba dva sata, za toliko automobilom stižem i do Trsta kad poželim vidjeti prijateljice iz srednje škole, za dva-tri sata se stiže na skijalište. Da, vidim Zagreb kao svoju bazu... – kazuje Kim, koja će za sebe, usprkos majci Filipinki i ocu Hrvatu, reći da je ona nekako ipak ponajviše – Talijanka. Iako je i porijeklom i stilom života građanka svijeta, zemlja rođenja utisnula joj je dosad najjači pečat. Majčinu domovinu, pak, tek planira bolje upoznati.

– Na Filipinima nemam bliske rodbine. Mamine sestre su u SAD-u i Kanadi, na Filipinima baš nema puno prilika, i kad je obiteljsko okupljanje putujemo u Ameriku. Filipine sam posjetila kao dijete, kao odrasla sam jednom išla s tatom, rutom kojom je on putovao kad je upoznao mamu, a želja mi je ići i s mamom da vidim gdje je odrasla i da se ona vidi s prijateljicama iz djetinjstva – kaže Kim, koja majčine sunarodnjake sreće i u art'otelu. – Velika većina zaposlenih su domaći radnici, ali među desetak stranaca imamo s Filipina kuhara i djevojku koja nam radi u slastičarnici. Mami je bilo drago kad sam joj to ispričala. Prije 40 godina ona je bila jedina Filipinka u Umagu, a vjerojatno i šire u Istri. U svakom slučaju, zadovoljni smo njima, dobri su radnici. Većina doma ima obitelj i djecu ili roditelje kojima šalju novac.

Dolaze na nekoliko godina, neki u kontinuitetu ostanu i pet godina, žele pomoći svojima kod kuće i imaju ozbiljan odnos prema poslu. A rekla bih i da su dosta slični Hrvatima, općenito Europljanima. Većinom su katolici, a Filipini su 400 godina bili španjolska kolonija, što je ostavilo traga i mentalitetom su bliži ovdašnjim ljudima nego radnici iz nekih drugih azijskih zemalja. Dosta su dobri i s engleskim i lako se uklapaju u novu sredinu. U Hrvatskoj su jako zadovoljni, sviđa im se kako ih Hrvati prihvatili i kako se odnose prema njima. Neki su, recimo, ranije radili u Dubaiju i prezadovoljni su što ih se ovdje na poslu ne gleda svisoka, nego kao ravnopravne radne kolege – prepričava svoje dojmove simpatična direktorica art'otela.

Međunacionalne razlike, dakako, postoje. U to se naša sugovornica uvjerila i u braku svojih roditelja. Ali, kako kaže, ništa nepremostivo. – Ne znam koliko je do geografije, ali njih dvoje su i karakterno posve različiti, mama popustljiva, tata stroži, onako po dalmatinski, glava kuće. Ali, kad nema predrasuda i kad je ljubav u pitanju, nema problema. Uostalom, ne kaže se uzalud da se suprotnosti privlače, zar ne – smije se Kim, koja je uvijek maksimalno posvećena poslu, a u vrijeme razgovora i dodatno zbog Thompsonova koncerta. Tjedan prije su za taj termin, kad će poslovne ljude i obične turiste zamijeniti Thompsonovi fanovi, u art'otelu sa 110 smještajnih jedinica imali još pokoju slobodnu sobu. Priznaje da su prosječne cijene od 200 eura za noćenje s doručkom dviju osoba prilagodili pojačanoj potražnji i podigli, a sama na koncert neće ići. Pripreme, međutim, prati sa sa zanimanjem i radoznalošću kako će izgledati spektakl s oko pola milijuna ljudi.

– Veliki je to izazov za organizatore. Nikad nisam bila na sličnom događanju – kaže Kim, koja je trenutačno okupirana planovima za putovanja. – Zagreb upoznajem, a od Hrvatske dobro poznajem jedino Istru. Malo me je sramota priznati, još nisam bila u Dubrovniku... Želim svakako posjetiti i unutrašnjost zemlje, Slavoniju, Vukovar... Hrvatske prirodne ljepote su, inače, nadaleko poznate i mogla bih se složiti s onima koji misle da je hrvatsko more jedno od najljepših na svijetu. Svugdje sam bila, proputovala sam sve kontinente osim Latinske Amerike, ali, mogu vam reći, lijep je Bali, lijepi su Maldivi, ali u stvarnosti niti je čisto niti lijepo kao na razglednicama. Inače, što je zanimljivo, dok sam studirala u Americi morala sam se dobro potruditi da objasnim gdje je Hrvatska. Sada kad pričate s Amerikancima, ili su već bili u Hrvatskoj ili je bio netko od njihovih prijatelja i znanaca. Uglavnom, za Hrvatsku se zna – na zadovoljstvo svoje hrvatske polovice osvjedočila se putujući diljem svijeta ova neobično topla i srdačna turistička profesionalka.