Zadrani goli slavili naslov, Halid častio cijeli bar, a sad se pitaju zar je gotovo

Nešto veselo i brže poput "Dimnjačara" ili da se krene s baladom? "Prolazi sve" možda nije loš odabir jer ispraća se stara godina, ali i "Zagrebačkim ulicama" posve je prigodna. S kojim hitom da započne novu 1985. godinu u motelu Plitvice na zagrebačkoj obilaznici razmišljao je Jimmy Stanić jer znao je – publika će biti brojna. Do 350 mjesta moglo se rezervirati, ali sva bi se rasprodala mjesecima unaprijed pa je snalažljiva ekipa lokala razmještala salu, prilagođavala pozornicu, uprla snage pa ugostila još dodatnih 150 ljudi.



E, kakva su to vremena bila! Dupkom pune sobe odmorišta, među gostima i Oliver Dragojević, dok Halid Bešlić časti čitav café bar, a dečki iz Zlatnih dukata vježbaju za svoje prve svirke. Ne izmišljamo ništa, more naizgled nevjerojatnih priča za nas ima Mirjana Meštrović s kojom sjedimo u računovodstvu motela Plitvice na A3. Lice joj se ozari sa svakom novom, a zna ih sve jer, iako se financijama bavi danas, nije to oduvijek tako bilo. A ima naša sugovornica staža. U motel na odmorištu došla je 27. kolovoza 1984. godine. Pamtite točan datum?