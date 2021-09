Novo podrhtavanje osjetilo se večeras u 22:45 na području Sisačko-moslavačke županije. Prema prvim podacima EMSC-a, magnituda je bila 1,9 prema Richteru.

Felt #earthquake (#potres) M1.9 strikes 24 km S of Velika Gorica (#Croatia) 9 min ago. Please report to: https://t.co/Tcf4ma6kc3 pic.twitter.com/EXX6OmA386