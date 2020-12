Potres jačine 2,2 po Richteru osjetio se na području Sisačko-moslovačke županije. EMSC navodi kako je potres dogodio 10 km od Siska u 10:39.

- Neobičan zvuk, jako slabo i kratko podrhtavanje - navodi jedan od opisa potresa za EMSC.

Felt #earthquake (#potres) M2.2 strikes 10 km SW of #Sisak (#Croatia) 20 min ago. Please report to: https://t.co/CqBTUpYfRQ pic.twitter.com/poUBuJkcRf