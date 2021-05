Za zdravlje je važnije što prestati jesti nego što početi jesti

Ono što prestanete jesti važnije je od onoga što počinjete jesti. Ako prestanete nanositi štetu crijevima, vaše će ukupno zdravstveno stanje biti bolje. Holobiom vaše utrobe odgovoran je za 90% stanica koje sačinjavaju “vas” te sadrži 99% cijelog genetskog materijala, tako da ono što se događa u utrobi ne ostaje u njoj. To je prvo od četiri pravila dijete Paradoks biljaka, koja se po svom osnivaču, kalifornijskom kardiologu dr. Stevenu R. Gundryju, naziva i Gundry dijetom, koja je u nas još prilično nepoznata, a ruši brojne teorije i mitove o hrani.

Najopasniji su lektini

Posljednjih godina sve je više ljudi intolerantno ili alergično na gluten – protein koji je moguće pronaći u pšenici i uzročnik je upalnih procesa u našem tijelu. No, kako tvrdi Gundry, gluten je samo jedan od vrlo toksičnih biljnih proteina koje nazivamo lektini. Lektina, naime, ima i u “bezglutenskoj” hrani koju smatramo vrlo zdravom, uključujući razne vrste voća, povrća, orašastih plodova, mahunarki i uobičajenih mliječnih proizvoda. Lektinima, čak i štetnijim od glutena, obiluju i brašno od kukuruza, zobi, heljde, kvinoje... I jednom kad konzumiramo te proteine, oni u našim tijelima pokreću svojevrsni kemijski rat, upalne reakcije, od mučnine, proljeva ili povraćanja, umora, zaborava, niza autoimunih bolesti poput Chronove bolesti, ulceroznog kolitisa, multiple skleroze, psorijaze, lupusa... sve do tumora i pretilosti, uvjeren je Gundry, o čemu progovara i u svojoj knjizi “Paradoks biljaka”, koju je objavila Mozaik knjiga. Ona sadrži i popis hrane koju možemo konzumirati, ali i one koje se treba čuvati, uz detaljan plan prehrane i detoksikacije te recepte bez ‘opasnih’ lektina.

Osvrćući se na porast debljine kod djece, Gundry ističe kako se s usvajanjem zapadnjačke prehrane proteklih desetljeća samo dvije vrste hrane savršeno poklapaju s tom pošasti današnjice – pizza i piletina. “Dovoljno je pogledati jelovnik bilo koje državne škole. Što se više piletine i pizze pojelo u godinu dana, to je indeks tjelesne mase djece bio veći. Tipična pizza sadrži najmanje tri sastojka puna lektina – pšenicu, sir pun kazeina A-1 i faktora rasta nalik na inzulin te umak od rajčice. A piletina? Današnja kokoš, za razliku od svoje pretkinje koja je šetala po dvorištu, svoj kratki život provede jedući soju i kukuruz umočene u spojeve nalik na estrogen”, piše Gundry, koji danas radi kao voditelj i osnivač Međunarodnog instituta za srce i pluća te Centra za restorativnu medicinu u Kaliforniji u kojemu je liječio na tisuće pacijenata.

Gundry tvrdi kako svojim pacijentima stalno ponavlja kako je njihovo tijelo jedini dom u kojem žive. Ako u njega ulože jednako mnogo truda kao i u kuću li automobil, to će im se vratiti u obliku dugog života punog energije. No valja znati da nas Gundryjev “paradoks biljaka” udaljava i od onog naizgled najzdravijeg.

– U dijetama s visokim udjelom proteina prilično se smanjuje udio ugljikohidrata, svih žitarica i mahunarki u prehrani, a to znači i lektina – objašnjava on. No kada South Beach i Atkinsonova dijeta ponovno uvedu žitarice i mahunarke, obično se kilogrami opet vraćaju. Paleo dijeta, pak, smatra Gundry, počiva na pogrešnoj postavci da su u davnini ljudi večerali bizona. No, našu su preci rijetko hvatali bizone, a živjeli su na gomoljima, bobicama, orašastom voću i životinjskim proteinima iz riba, guštera, puževa.

– I na kraju, svi naši preci potječu iz Afrike te nikada nisu bili u dodiru s hranom koja sadrži lektine, kakvu konzumiramo danas – upozorava Gundry.

Valja izbjegavati, tvrdi on, i crveno meso kako bismo izbjegli autoimuni napad koji uzrokuje srčane bolesti, aterosklerozu, debljanje i rak, a sve zbog genske mutacije molekule šećera u ljudskom organizmu koja privlači lektine, koja je savršen primjer za to da ljudi koji jedu morske plodove i ribu imaju zdravije srce od onih koji jedu meso. Ni trenutačna opsjednutost “zdravljem cjelovitog zrna”, smatra, nije dobra. Zabrinjava jer u našu prehranu vraća aglutinin i niz drugih lektina, a na kraju krajeva, i to cjelovito zrno zapravo konzumiramo samljeveno.

– Ono smo što jede naša hrana – Gundryjeva je mantra. Loši mikrobi traže više šećera, rafiniranih ugljikohidrata i zasićenih masti – smeće od hrane, upozorava, kao i na to da voće, u kojega on ubraja i povrće sa sjemenkama, poput tikvica, rajčica, paprika, patlidžana i krastavaca, mozgu i genima šalje tek jednu te istu kemijsku poruku kako trebamo pohraniti mast za zimu.

– Fruktoza iz voća je otrov koji podiže krvni tlak, izaziva giht te utječe i na oticanje i oštećenje bubrega – poručuje. Voćke koje preporučuje, ali samo dok su još zelene, su avokado (u neograničenim količinama), banane, mango i papaja.

Zašto Kinezi ljušte rižu?

Gundry ne vidi dobrobiti ni u tipičnoj veganskoj prehrani, a dok mislimo kako je smeđa riža zdravija od bijele, Gundry pita kako to da četiri milijarde Azijaca, čija se prehrana temelji na riži, oduvijek ljušte rižu.

– Glupo? Ne, vrlo inteligentno. U ljusci se nalaze lektini, a te kulture koje tisućljećima ljušte zrno tradicionalno nisu ni debele i nemaju srčanih bolesti, dijabetesa i drugih bolesti kakve su česte na Zapadu – tvrdi on.

Tri faze dijete

Prva od tri faze njegove dijete podrazumijeva trodnevno čišćenje organizma. Ne konzumiraju se mliječni proizvodi, žitarice, pseudožitarice, voće, šećer, sjemenke, jaja, soja, pomoćnice, korijenje i gomolji – dopuštena su samo jela od dopuštenog povrća te male količine divlje ribe. U drugoj fazi koja bi trebala trajati barem šest tjedana slijedi konzumacija dopuštenih namirnica bez lektina i uzimanje određenih dodataka prehrani poput vitamina D i ribljeg ulja te ciljanih probiotika, dok treću, doživotnu fazu Gundry zove načinom života. Kako bilo, i kod ove, za mnoge rigorozne dijete s puno odricanja, kojom Gundry cilja i na kronične bolesnike, treba se obvezno posavjetovati s liječnicima.

Na Gundryjevu popisu “da, molim” namirnica su ulja, među kojima maslinovo, kokosovo, avokadovo, makadamijevo, orahovo, sezamovo, palmino..., ali ne i od kikirikija, suncokreta, biljno, repičino, kukuruzno, sojino... Od sladila su dopušteni stevija, sladilo korijena cikorije, inulin, jakon, eritrol i ksilitol, od orašastih plodova (oko 50 g na dan) orasi, orasi makadamije, pistacije, pekan orasi, kokos, lješnjaci, kesten, brazilski orasi, pinjoli, sjemenke lana i konoplje, psyllium. Dopuštene su i sve vrste maslina, tamna čokolada (30 g dnevno), sve vrste octa, kokosovo, bademovo, lješnjakovo, sezamovo, kestenovo, maniokino brašno, brašno od zelenih banana i batata, sladoled od kokosova ili kozjeg mlijeka, tjestenina bez glutena i žitarica, 30 g sira ili 120 g jogurta (kozjeg ili ovčjeg) dnevno, parmezan, ghee, 200 ml crnog vina dnevno, 30 ml žestice...

Od voća i povrća dopušteno je sve osim: krastavaca, tikvica, buča, lubenica, dinja, patlidžana, rajčica, paprika, čili papričica, goji bobica, graška, slanutka, graha, soje, svih vrsta leće. Zanimljivo, Gundry dopušta mahunarke (ne i leću) skuhane u ekspres-loncu koji je, tvrdi, izvrstan način da se u njima unište lektini. Od žitarica i pseudožitarica ‘sigurnima’ od lektina preporučuje samo proso i sirak, a od mesa (115 g dnevno) samo ono iz organskog uzgoja.•