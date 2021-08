Za vikend još vruće ljeto, a onda stiže promjena. Evo gdje bi kiša trebala izostati

Najvrući dani ovog ljeta iza nas su, no i tijekom ovog vikenda čeka nas stabilno, sunčano i vruće vrijeme. Od ponedjeljka nestabilno i svježije, najprije na zapadu unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, a u utorak i na istoku i jugu Hrvatske.

Unatoč sunčanim razdobljima, i u nastavku sljedećega tjedna valja računati na povremenu, mjestimičnu kišu. Zapuhat će jaka bura, lokalno s olujnim udarima, i pojačavati dojam osvježenja, prognozirao je meteorolog Izidor Pelajić iz DHMZ-a za HRT.

Detaljniju prognozu za vikend donio je i Darijo Brzoja za Dnevnik Nove TV. Subotnje jutro prema toj prognozi bit će mrvicu toplije nego prethodna, no na kopnu i dalje svježe. Na moru će biti ugodno. Očekuje se do 15 stupnjeva u unutrašnjosti te većinom između 20 i 24 na obali i otocima. Na kopnu bez značajnijeg vjetra, a na Jadranu će puhati uglavnom slaba do umjerena, jedino podno Velebita mjestimice i jaka bura.

Slično i u Slavoniji i Baranji. Pretežno sunčano, tek prolazno uz umjerenu naoblaku. Sunca će svakako biti dovoljno, a temperatura će također biti visoka. Bez vjetra, i ovdje najmanje trideset u hladu. I u gorju i na sjevernom Jadranu će prevladavati sunčano. Ujutro i navečer bura, a danju većinom zapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura uglavnom oko trideset, na moru i koji stupanj više, a u Gorskom kotaru malo svježije, ali ugodno, oko 26. I u Dalmaciji sunčano, gdje se najviše vrijednosti temperature očekuju u subotu, u zaleđu do 34.

Na Jadranu će nedjelja proći uz sunčano i vruće ljeto. U ponedjeljak kiša i pljuskovi na sjevernom dijelu, a u utorak ponegdje i u Dalmaciji. No oborina bi ponovno na jugu mogla u potpunosti izostati.