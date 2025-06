Za tragediju prošlog ljeta kriv je pijani vozač, no svi trebaju učiniti više za sigurnost otoka s 50.000 ljudi

U stravičnoj prometnoj nesreći koja se dogodila sredinom kolovoza prošlog ljeta na otoku Viru uz cestu na Putu Lozica stradala je peteročlana obitelj iz Križevaca. Na njih je oko ponoći naletio pijani vozač automobila pod utjecajem alkohola od 1,75 promila. Smrtno je stradala 24-godišnja majka, dok su otac i troje djece teško ozlijeđeni dok su se pješke kretali po rubu kolnika. Stravična prometna nesreća u kojoj je stradala mlada obitelj prestravila je cijelu Hrvatsku i otvorila niz pitanja o sigurnosti na otoku koji ljeti ima i oko 50.000 ljudi u desetak tisuća apartmana i vikendica. Tim povodom Večernji list razgovarao je s načelnikom Marinom Radovićem koji je i sam bio potresen događajem od prošlog ljeta i koji je i tada, a i u ovom razgovoru naglasio nužnost reakcije sviju za rješenje prometne problematike na otoku koji ljeti postaje grad gotovo veličine Šibenika.

- Nažalost, Općina Vir nije mogla utjecati na sprječavanje tragedije prošlog ljeta. Za taj dio prometnice na otoku koji vodi prema naselju Lozice zadužena je Županijska uprava za ceste Zadarske županije, a kako je prema Zakonu o cestama nogostup dio ceste, tako je i rješavanje kompletne cestovne infrastrukture izvan naših ovlasti. Drugo, na tom je prometnom pravcu s obje strane ceste oko 60 parcela u privatnom vlasništvu, što iziskuje rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koji su redovito komplicirani i dugotrajni. Sve to nije u našim ovlastima. No Županijska uprava za ceste, povodom te tragedije, ali i zbog sprječavanja drugih nesreća, najavila je izradu elaborata prometnih kritičnih točaka među kojima će se naći i situacija na otoku Viru. Mi ćemo kao Općina Vir svakako podržati bilo kakvu akciju koja će u tom kontekstu dovesti do veće sigurnosti prometa na otoku - istakao je načelnik Vira naglašavajući da je za nesreću u Viru kriv isključivo mladić koji je u alkoholiziranom stanju sjeo za volan i izgubio kontrolu nad vozilom. - Tragedija na našem otoku nije bila izolirani slučaj na razini cijele Hrvatske, pa čak i u slučaju lanjskog ljeta u Viru, ali je zaista bila strašna - kaže Radović i ističe da više od deset godina na Viru rade na uređenju ključnih prometnih pravaca pa i od Virskog mosta do naselja Centar u Vir, te da je riječ o cesti D306 koja je pod ingerencijom Hrvatskih cesta.

- Za rješavanje te prometne situacije, odnosno otkup zemljišta, Općina Vir je uložila oko 2,5 milijuna eura iz proračuna, dok ukupna vrijednost projekta na četiri kilometra dugoj dionici D306 iznosi oko šest milijuna eura. Govorimo o apsurdnoj situaciji: D306 je pod nadležnošću Hrvatskih cesta, ali da bi se uredio taj prometni pravac, Općina Vir je morala otkupljivati zemljište. Ne znam postoji li sličan primjer u Hrvatskoj da jedinica lokalne samouprave mora otkupljivati zemljište ili ulagati u prometnicu koja nije pod njezinom ingerencijom, ali kako je riječ o najvažnijoj prometnici na otoku, morali smo uložiti veliki novac u otkup zemljišta i postavljanje javne rasvjete te potaknuti Hrvatske ceste da reagiraju i odrade svoj posao. Sa zadovoljstvom moram kazati kako je danas, nakon desetak godina natezanja i nagovaranja, D306 sasvim promijenio lice otoka. Imamo lijepu i uređenu prometnicu koja je povećala razinu sigurnosti za sve sudionike u prometu, dok je istovremeno uljepšala i ukrasila otok. Naravno da bismo htjeli da nam isto ili slično izgledaju sve prometnice na otoku, ali to jednostavno nije moguće. Lokalne ceste redovito su zbog već izgrađenih obiteljskih kuća uske i na njima se ništa ne može napraviti u smislu proširenja ili podizanja trotoara, ali zato postavljamo javnu rasvjetu u svim ulicama i dijelovima otoka koji još nemaju javnu rasvjetu. Mi smo dio problema riješili prometnom regulacijom, odnosno jednosmjernim prometom, jer smo željeli izbjeći situacije da automobili i druga vozila na otoku voze uskim prometnicama u oba smjera, no to nije moguće na svakom mjestu na otoku koji broji oko 880 ulica. Mora se razumjeti da otok Vir ima prometnu i komunalnu infrastrukturu grada veličine Šibenika, a ovlasti, financijsku moć i komunalni servis u rangu onoga što jest – jedinica lokalne samouprave. Zato pokušavamo na sve moguće zakonske načine što više utjecati na prometnu i svaku drugu sigurnost na otoku, ali nije sve u našim rukama. Dapače, Općina Vir ima vrlo uske ovlasti i to samo kada su u pitanju lokalne ceste. Promet i prometnu sigurnost na najvišem nivou ne mogu u potpunosti riješiti ni gradovi poput Zagreba, Splita ili Zadra, a očekuje se da jedna otočna općina to napravi izvan svojih ovlasti i sa svojim ograničenim proračunom - objašnjava Radović naglašavajući da bi država i županija trebali uložiti u otok Vir puno više nego što su dosad ulagali. - Na kraju krajeva, riječ je državnoj i županijskim cestama o kojima trebaju voditi računa - naglašava Radović i dodaje da razumiju da Vir nije jedina jedinica lokalne samouprave s cestama koje treba održavati, ali da Vir je specifičan zbog pedesetak tisuća ljudi koji svakodnevno borave na otoku na vrhuncu ljetne sezone i zbog sve većeg broja sudionika u prometu.

- Stalno apeliramo na oprez radi povećanja prometne sigurnosti, kažnjavamo vozače nepropisno parkiranih automobila koji su, u jednom slučaju, čak i vozilu hitne pomoći zauzeli parking, ali više od toga ne možemo. Ne radimo policijski posao niti donosimo opće zakone o prometu. Zasad smo napravili koliko smo mogli, pogotovo u kontekstu posljednje tri-četiri godine tijekom kojih zbog blokade proračuna nismo smjeli potpisivati nove ugovore. Da ne bi bilo da samo kritiziramo Županijske ceste i Hrvatske ceste koje, realno, posljednjih desetak godina nisu dovoljno napravile za otok Vir, istaknut ću da su Županijske ceste nedavno uredile centar otoka, stavile novi sloj asfalta i odradile prometnu signalizaciju. Također su na projekt komunalnog poduzeća Vir održavanje riješile problem s najvećim vododerinama na virskim cestama - kaže Radović naglašavajući da je jedna od kritičnih točaka svakako županijska cesta koja iz centra otoka kroz šumu vodi prema naselju Lozice, a za taj dio ceste Zadarska županija izrađuje elaborat, te da će svakako tražiti da se rješenje te prometne situacije dogodi što prije.

- Vir s nogostupom nije moguć na svakom dijelu otoka, pa čak ni na većem dijelu otoka, ali bi mogao kao projekt zaživjeti u ideji i rješavanju tijekom sljedećih nekoliko godina, a o načinu rješavanja smo već razmišljali. Virski put ili cesta D306 predstavlja prometni krvotok koji je proširen na 12 metara i opremljen nogostupima, autobusnim ugibalištima i visokom javnom rasvjetom. Pred nama je u sličnom standardu dodatno uređenje virske zaobilaznice od rotora do autobusnog kolodvora te ostalih glavnih otočnih transverzala na Starom putu, potezu Put Velike Slatine – Biskupljača, Put Lozica – Radnjača, Put Torova – Pedinka, Put Bunara – Kozjak itd. Uređenjem svih ovih otočnih prometnih osovina, a riječ je o devet metara koridoru s dvosmjernim prometom, nogostupom, visokom javnom rasvjetom i autobusnim ugibalištima te preusmjeravanjem na jednosmjerni promet na ostalim prometnicama u nekom realnom periodu kroz narednih 10 godina, trajno bi se na kvalitetan način riješilo pitanje prometovanja otokom Virom - ističe načelnik i naglašava da

Vir nažalost nema adekvatan policijski nadzor, jer nema policijsku postaju na otoku koju bi željeli imati. - No, u posljednje vrijeme prometna policija ima česte akcije na Viru i dobro je da policija pokazuje svoju prisutnost, ne samo zbog prometa nego i zbog činjenice opće sigurnosti u Viru. Što se tiče medicinske pomoći, imamo T2 tim Službe hitne pomoći koji radi 24 sata dnevno, dakle imamo svakodnevnu i cjelodnevnu hitnu službu, a dolazi nam i turistička ambulanta s javnom uslugom u zdravstvu. Privatna turistička ambulanta radi nekoliko godina unazad. Imamo i Dobrovoljno vatrogasno društvo Bandira Vir koje se nedavno opremilo s vrhunskim vatrogasnim vozilom koje može intervenirati na cijelom otoku, dok za eventualne slučajeve većih požara uvijek možemo računati na pomoć vatrogasnih jedinica iz Nina, Privlake i Zadra te na pomoć kanadera i zračnih traktora - ističe Radović o službama nadležnim za sigurnost na otoku.