Za mikročipiranje pasa i sterilizaciju kujica Zagrebačka županija izdvojila 100.000 kuna

Kako bi pomogla u troškovima provedbe Zakona o zaštiti životinja, a s ciljem smanjenja i kontrole populacije pasa, Zagrebačka županija dodijelila je 100.000 kuna gradovima i općinama sa svog područja. Navedena sredstva utrošit će se na veterinarske usluge označavanja pasa mikročipom te sterilizaciju kujica u 2022. godini.

Na javni poziv koji je bio otvoren od 28. ožujka do 15. travnja od ukupno 34 Jedinice lokalne samouprave s područja Županije javilo se njih 20, odnosno 8 gradova i 12 općina, ističu iz Zagrebačke županije. Među gradovima najveći iznos dobila je Velika Gorica – 20.000 kuna, Zaprešić je dobio 6633 kuna, Vrbovec 5512 kuna, Sveti Ivan Zelina 7240 kuna, Jastrebarsko 5839 kuna, Dugo Selo 6306 kuna, Sveta Nedelja 8968 kuna, a Samobor 13.241 kunu. Među općinama koje su se javile na javni poziv Općina Kloštar Ivanić dobila je 3340 kuna, Jakovlje 1216 kuna, Križ 2803 kuna, Bedenica 679 kuna, Orle 1846 kuna, Bistra 4181 kuna, Brdovec 3761 kunu, Stupnik 1986 kuna, Gradec 1472 kune, Marija Gorica 1472 kune, Luka 608 kuna i Pušća 2897 kuna. Novac je na raspolaganju stanovnicima ovih 20 gradova i općina Zagrebačke županije koji imaju nečipiranog psa ili nesteriliziranu kujicu, a za sufinanciranje tih postupaka mogu se obratiti svojim gradovima i općinama do 31. listopada 2022. ili do utroška sredstava.

Kod raspodjele županijskih sredstava presudno je bilo koliko pasa je na području JLS-a registrirano u Upisniku (Lyscanu) u 2021. godini, jesu li donijeli Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, imaju li ugovor ili neki drugi akt o sakupljanju i zbrinjavanju napuštenih ili izgubljenih životinja, odnosno imaju li u svom proračunu osigurana financijska sredstva za provedbu Zakona o zaštiti životinja.

Zagrebačka županija financira provedbu ovog programa od 2019. te je za tu svrhu do sada utrošeno 577.496,00 kuna. Provedbom ovih mjera, sterilizacije i mikročipiranja, smanjuje se i kontrolira populacija napuštenih pasa te pomaže gradovima i općinama s područja Zagrebačke županije u troškovima provedbe Zakona o zaštiti životinja. Također, smanjeni broj napuštenih pasa smanjuje vjerojatnost od širenja bolesti, napada na ljude i druge životinje te izazivanja materijalne štete i nesreća u prometu.