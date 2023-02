Za dijelove zemlje na snazi crveni alarm: 'Vrijeme je vrlo opasno, budite oprezni'

Danas će u unutrašnjosti biti oblačno, povremeno uz slab snijeg, češći u gorju. Na Jadranu promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, uglavnom u Dalmaciji, a na sjevernom dijelu, većinom podno Velebita, može biti snijega nošenog jakim vjetrom. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita u prvom dijelu dana na udare i orkanska, a na krajnjem jugu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura od -1 do 4, na Jadranu od 6 na sjeveru do 13 °C na jugu. Podsjetimo, zbog iznimno nepovoljnih vremenskih uvjeta uzrokovanih snijegom u Lici i Gorskom kotaru, te jakom burom povremeno s olujnim i orkanskim udarima u priobalju, trenutno nema slobodnog cestovnog pravca niti za jednu skupinu vozila iz smjera Dalmacije prema unutrašnjosti i obrnuto.

Video: Olujno nevrijeme

Za dijelove Hrvatske izdan je crveni meteoalarm zbog jake i vrlo jake, u prvom dijelu dana mjestimice olujne bure.

Foto: DHMZ

"Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", poručuju iz DHMZ-a.

"Zima nam se vratila; glavnina snijega pala je prouzročivši teškoće u prometu, potpomognuta jakom i olujnom burom, ponegdje na udare i orkanskom, koja će sljedećih dana polako slabjeti. Idući tjedan oborine će biti manje, a snijeg će najčešće padati još u gorju. Uz blagi porast temperatura u nizinama će sredinom tjedna biti malo susnježice pa i kiše, a sunčana razdoblja u većini unutrašnjosti najizglednija su potkraj tjedna, dok će ih na Jadranu biti svakodnevno - vjerojatno najmanje u ponedjeljak i srijedu kad će ponovno češće biti kiše, osobito na južnom Jadranu gdje će nastaviti prevladavati jugo", sažeta je tjedna vremenska prognoza Tomislava Kozarića, dipl. ing. iz DHMZ-a za HRT.