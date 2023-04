Za cijelu zemlju izdano žuto upozorenje: Mogući pljuskovi, grmljavinsko nevrijeme i jak vjetar

Vrijeme će u ponedjeljak biti promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom. Lokalno će biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, najprije na sjevernom Jadranu i gorju. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, popodne i sjeverni vjetar, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Na Jadranu se očekuje vrlo jako jugo i jugozapadnjak, a navečer će na sjevernom dijelu okrenuti na buru. Jutarnja temperatura bit će od 8 do 12, a na Jadranu od 10 do 15 °C. Najviša dnevna uglavnom između 17 i 19 °C, u gorju ponegdje niža, a u Slavoniji do 22 °C.

Sutra je za cijelu Hrvatsku izdano žuto upozorenje koje vrijeme opisuje kao potencijalno opasno. U osječkoj, zagrebačkoj, karlovačkoj, gospićkoj i kninskog regiji, upozorenje je izdano zbog lokalno mogućih izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom.

"Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", poručuje DHMZ.

Foto: DHMZ

Za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te Dalmaciju, upozorenje je izdano zbog vjetra. "Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", navodi se.

Za preostale tri regije - riječku, splitsku i dubrovačku - žuto je upozorenje izdano zbog oba ranije spomenuta razloga, odnosno zbog jakog vjetra te lokalno izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom.

