Za 50 djece brinemo se u 70 kvadrata, morali smo odbiti čak i topli obrok

Već godinama se snažno zalažu za to da svatko zaslužuje svoje mjesto pod suncem. No tijekom godina rada riječke udruge Centar za kulturu dijaloga (CeKaDe), njihovi su korisnici svoje mjesto pod suncem pronašli u malenom prostoru od tek 70-ak kvadrata, bez adekvatnog grijanja, kuhinje i sanitarnog čvora. Riječ je, naime, o udruzi čiji je cilj socijalno uključivanje i osnaživanje djece u riziku od siromaštva i njihovih obitelji, a ovog su vikenda u sklopu Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti na riječkom Korzu prigodnom izložbom pokrenuli nacionalnu kampanju „Moje mjesto pod suncem“, u sklopu koje do kraja 2020. planiraju prikupiti 1,2 milijuna kuna za potpuno preuređenje i opremanje prostora veličine 380 kvadrata za program “Moje mjesto pod suncem”.

Potreban sustavan rad

– Centar za kulturu dijaloga djeluje od 2014. , a na samom smo početku pokrenuli nacionalnu inicijativu “Oslobodimo doniranje hrane PDV-a” kako bi se socijalne samoposluge mogle napuniti hranom doniranom iz trgovačkih lanaca te od proizvođača. Već smo tada uvidjeli nužnost sustavnog rada s djecom korisnika socijalne samoposluge kako bismo pokušali utjecati na njihove živote, da se ne ponove sudbine njihovih roditelja koji su proveli život u siromaštvu – objašnjavaju iz udruge koja je za svoj uspjeh ukidanja PDV-a bila nominirana za nagradu Europskog ekonomskog i socijalnog vijeća kao najbolja inicijativa na području Europske unije, te za nagradu EU parlamenta “Građanin godine”. Potom je 2015. godine pokrenut novi program “Moje mjesto pod suncem”, čiji je cilj organizacija aktivnosti za djecu ispod ruba siromaštva. Više od 50 volontera trudi se omogućiti korisnicima da u životu uspiju na temelju svojih sposobnosti, a ne socijalnog konteksta u kojemu žive. Ističu, naime, kako statistički podaci govore da djeca koja se nalaze ispod ruba siromaštva znatno teže upisuju fakultete te imaju sužen izbor zanimanja nakon osnovne škole – što zbog lošijih ocjena što zbog nedostatka samopouzdanja.

– Nakon proteklih pet godina rada jasno nam je da je za ovo potreban sustavan rad s djecom što i provodimo kroz 11 vrsta radionica tjedno, uključivanjem djece u razne sportske i kulturne aktivnosti, pružanjem psiho-socijalne podrške i omogućavanjem drugih sadržaja – rekla je u subotu na Korzu Sandra Grozdanov, inicijatorica i voditeljica programa “Moje mjesto pod suncem”. Potom je objasnila kako je za program u koji je trenutačno uključeno oko 50 mališana, ključan prostor koji bi omogućio primanje više korisnika i volontera.

Sveučilište ustupilo prostor

– Iako od samog početka radimo u neadekvatnim uvjetima, na pokretanje ove akcije potaknula nas je situacija koja se dogodila prije godinu i pol, kada nam je pristupila jedna tvrtka koja opskrbljuje osnovne škole u Rijeci marendama i ručkovima. Oni su bili spremni svakodnevno donirati tople obroke za naše polaznike, od kojih mnogi često dobiju samo jedan topli obrok dnevno.

Mi smo tu donaciju morali odbiti jer nemamo kuhinju i to nas je na neki način razljutilo. Vidjeli smo koliko možemo, a spriječeni smo zbog nedostatka prostora i uvjeta – poručili su iz udruge CeKaDe koja je u travnju ove godine okupila tim mladih arhitekata i dizajnera pod vodstvom poznate riječke arhitektice Ide Križaj Leko. Oni su pronašli prostor Sveučilišta u Rijeci koji se pokazao kao idealan za rad udruge te su napravili idejno rješenje za njegovo uređenje. Štoviše, ispostavilo se da je Sveučilište u Rijeci spremno udruzi ustupiti taj prostor ako uspiju skupiti novac za njegovo uređenje. Tamo se, naime, ne bi nalazio samo prostor za korisnike udruge, već bi se organizirale aktivnosti i za drugu djecu, s krajnjim ciljem stvaranja centra solidarnosti u kojem će sva djeca biti uključena, a ne getoizirana.

– Divimo se ovom projektu i uistinu smatramo da je svatko u ovom društvu, a pogotovo mi kao institucija dužan osigurati svakom građaninu, svakom djetetu jednake šanse. Naš dio priče nije vezan samo uz prostor, već će se jednog dana u programe u tom prostoru uključiti i naš Učiteljski fakultet, Filozofski fakultet sa svojim sadržajima, kao i naši studenti – ističe Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci koje je postalo partner udruge u realizaciji ove nacionalne donatorske kampanje. Inicijativu su podržali i župan Zlatko Komadina, koji je na predstavljanju inicijative rekao da će Primorsko-goranska županija pomoći s uređenjem prostora, te riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.

– Što se tiče programa “Moje mjesto pod suncem”, Ministarstvo je osiguralo 450 tisuća kuna u trogodišnjem razdoblju, tako ćemo i financijski pratiti i podupirati program – istaknula je Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. U kampanju se može uključiti svatko tko želi, i to donacijom na IBAN račun: HR1924020061500087226.