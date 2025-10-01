YouTuber hitno hospitaliziran zbog napuhivanja baterije pametnog prstena

Korisnik Samsung Galaxy Ringa završio je u bolnici i nije mogao ući u avion nakon što se baterija njegova pametnog prstena počela napuhivati. Daniel Rotar, britanski tech YouTuber s više od 1,63 milijuna pretplatnika, podijelio je detalje neugodne i opasne situacije na platformi X (bivši Twitter).

„Baterija mog Samsung Galaxy Ringa počela se napuhivati. Dok je na mom prstu. I dok se spremam ukrcati na let. Ne mogu ga skinuti i boli me. Ima li brzog rješenja?“, napisao je Rotar, prenosi Daily Mail.

Objavi je priložio fotografije prstena koji se čvrsto zaglavio na njegovom prstu, koji je zbog pritiska počeo crvenjeti. U kasnijem postu dodao je i krupni plan napuhnute baterije: „Vidite kako se širi. Nije baš najbolje kada je zapelo na ruci.“

Nekoliko sati kasnije potvrdio je da mu je zbog stanja zabranjen ulazak u avion te da je hitno prevezen u bolnicu, gdje su mu liječnici uspjeli skinuti prsten. „Nikad više neću nositi pametni prsten“, zaključio je.

Rotar je ispričao da je prsten pokušao skinuti na aerodromu pomoću sapuna, vode i kreme za ruke, no bez uspjeha. „Samo je pogoršalo stanje i još više napuhalo bateriju“, odgovorio je jednom komentatoru.

U bolnici su liječnici koristili led za smanjivanje otekline i neku vrstu medicinskog lubrikanta kako bi prsten skinuli. Fotografije nakon skidanja pokazuju bateriju koja se napuhnula prema unutrašnjosti prstena na više mjesta.

Zbog incidenta Rotar je propustio let te je morao platiti hotelski smještaj i nastaviti put tek sljedećeg dana. Ono što ga je posebno zabrinulo jest činjenica da ne zna zašto je baterija počela bubriti.

Galaxy Ring, predstavljen 2024., zamišljen je kao diskretna alternativa pametnim satovima. Prati otkucaje srca, san i aktivnost, a deklarirano je vodootporan do 100 metara. Rotar je uređaj koristio na Havajima, izložen vrućini i slanoj vodi, no ne zna što je izazvalo kvar.

Iako upute preporučuju da se prsten nakon kontakta s vodom pažljivo osuši, Samsung ga oglašava kao vodootporan do dubine od 100 metara. Također je istaknuo da je istoga dana već letio dvaput, bez ikakvih problema, pa nije jasno što je potaknulo kvar.

Samsung je za Daily Mail priopćio: „Sigurnost naših korisnika naš je najveći prioritet. Riječ je o izuzetno rijetkom slučaju, a s gospodinom Rotarom smo u izravnom kontaktu kako bismo preuzeli uređaj i detaljno ispitali problem.“

Incident je podsjetio na sličan skandal iz 2017., kada su baterije u Samsung Galaxy Note 7 telefonima imale kvar zbog kojeg su se pregrijavale i zapaljivale. Tada je milijune uređaja trebalo povući s tržišta, a Samsungova reputacija pretrpjela je ozbiljan udarac.