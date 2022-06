Wienerberger: Brick Award 22 slavi međunarodne projekte

Svake dvije godine održava se dodjela nagrada Brick Awards u čast najkreativnijih primjera suvremene i inovativne arhitekture od opeke. Ove godine tvrtka Wienerberger dodjelu je organizirala po deseti put. Wienerberger je ovu nagradu osmislio kako bi arhitekte i entuzijaste izvan struke inspirirao na dijeljenje koncepata dizajna i na istraživanje novih oblika gradnje.

Sa 789 prijava iz 53 zemlje, deseta nagrada Brick Award, još je jednom na impresivan način pokazala svoju međunarodnu važnost kao neovisna platforma za inovativnu i suvremenu arhitekturu od opeke, s fokusom na resursno učinkovitu i održivu gradnju.

„Cilj nije samo pronaći inspiraciju u izvanrednim projektima, već prije svega istražiti nove putove i promicati raspravu o konceptima održivog dizajna kako bi se vizionarska arhitektura pretvorila u stvarnost korištenjem glinenih građevinskih materijala. U nastavku razvoja kojemu smo svjedočili posljednjih godina, fokus je bio na projektima koji daju odgovore na izazove klimatskih promjena i upravljanja ograničenim prirodnim resursima. Pobjednički projekti posebno su istaknuli kako se arhitekti mogu nositi s rastućim zahtjevima i pravnim okvirom za ekološku kulturu gradnje, energetsku učinkovitost, održivost i zaštitu povijesnih spomenika.” – Heimo Scheuch

Međunarodni žiri arhitekata

Pobjednike je iz užeg izbora od 50 projekata odabrao međunarodni žiri u sastavu Jesper Gottlieb / Danska (dobitnik nagrade Brick Award 20 za projekt “Gradski arhiv u Delftu“), Tina Gregorič / Slovenija, Ingrid van der Heijden / Nizozemska, Wilfried Kuehn / Njemačka i Brigitte Shim / Kanada.

Prilikom odabira, žiri je uzeo u obzir kulturni kontekst i tradicionalne lokalne načine gradnje kao polazišnu točku za inovativne arhitektonske kreacije. Imajući u vidu promjene načina života povezane s pandemijom, žiri se složio da se sada po prvi put potrebno fokusirati na koncept well-beinga. Bi li ljudi željeli raditi u ovoj zgradi ili ovdje provoditi svoje slobodno ili privatno vrijeme s obitelji?

Žiri je odabrao ukupno 5 pobjedničkih projekata u kategorijama Feeling at Home (8 nominacija), Living Together (12 nominacija), Working Together (8 nominacija), Sharing Public Spaces (13 nominacija) i Building Outside the Box (9 nominacija). Posljednja kategorija predstavlja inovativne koncepte i korištenje opeke, nove tehnike gradnje, opeke po mjeri i nove oblike ukrasa.

Brick Award 22 – Gradnja usmjerena prema budućnosti

Nagrade su dodijeljene projektima iz čitavog svijeta koji su zadivili žiri svojim inovativnim konceptom dizajna i arhitekture, pametnom i inovativnom upotrebom opeke, kao i visokom kvalitetom estetske privlačnosti, forme i dizajna.

Dobitnici su:

Kategorija “Sharing public spaces” (“Dijeljenje javnih prostora”): Muzej carskih peći, Jingdezhen (Kina)

Grad Jingdezhen u Kini ima značajnu povijest proizvodnje porculana, a ovaj Muzej carskih peći projektirao je Studio Zhu Pei, tik uz ruševine carske peći dinastije Ming. Zgrade su isprepletene dvorištima kroz koja u podrume ulazi dnevno svjetlo. Na gornjim katovima svjetlost ulazi kroz otvorene ili ostakljene krajeve svodova, kroz vodoravne svjetlosne otvore iznad poda, kroz pukotine u zidovima i kroz krovne prozore koji podsjećaju na dimne rupe iz peći. Gradnja muzeja također se referira na porculansku baštinu ovoga grada: svodovi se sastoje od zidova od opeke s dvostrukom ljuskom izgrađenih na tradicionalan način, a zatim ispunjenih betonom. Ovdje korištenih 2,8 milijuna opeka mješavina je novih i obnovljenih opeka koje su ostale nakon rušenja peći. Dakle, ovaj izvanredni projekt nudi sve što je treba imati javni prostor i potpuno je zasluženo pobjednik, ne samo u kategoriji Dijeljenje javnih prostora, već i Glavne nagrade (Grand Prize).

Foto: schranimage / Studio Zhu Pei Jingdezhen Imperial Kiln Museum – China © schranimage / Studio Zhu Pei

Kategorija “Feeling at home” (“Osjećaj kao kod kuće”): Kuća koja nastanjuje – Produktivno urbano stanovanje (Ekvador)

Arhitektonski kolektiv Natura Futura Kuću koja nastanjuje, smještenu u mjestu Babahoyo u Ekvadoru, doživljava kao stav: stav koji ne samo da se protivi komercijalizaciji grada koja marginalizira mnoge ljude, već i onaj koji cigli daje simboličnu, ali i funkciju građevinskog materijala. Ovaj tradicionalni građevinski materijal često se povezuje sa siromašnijim slojevima stanovništva – često se prikriva, žbukom i bojom. Arhitekti žele da ovaj projekt pokaže i istraži vrijednost cigle kao materijala za dinamičan grad koji je pogodan za nastanjivanje. Opseg ovog projekta seže daleko izvan okvira zgrade. Skreće pozornost na male inicijative koje proširuju definiciju zgrada mješovite namjene i tako daju pozitivan doprinos kvaliteti urbanog života u središtu modernog grada.

Foto: Jose Fernando Gomez The House that Inhabits - Productive Urban Living, Babahoyo – Ecuador © Jose Fernando Gomez

Kategorija “Living together” (“Živjeti zajedno”): 88 stambenih jedinica + 1 poslovni prostor – Rue Danton, Pantin (Francuska)

U Pantinu, predgrađu Pariza, arhitekti iz ureda Avenier Cornejo podigli su tri zgrade pored kanala de l'Ourcq. Kompleks sadrži ukupno 88 stanova, raspoređenih u polukrug koji zatvara malo dvorište koje izlazi na kanal. Sve tri zgrade imaju približno iste proporcije, ali dizajn svake od njih određen je oblikom parcele i njihovom orijentacijom prema kanalu. Ručno oblikovane cigle položene su u stretch-vezu sa šupljim spojevima, a kao moderan odgovor arhitekti su odabrali svoje tri boje opeke. Metal koji se koristi za prozorske okvire i ograde također je različite boje na svakom bloku: crvena cigla nadopunjena je sivim metalnim detaljima, svijetlo sive cigle zelenom, a tamno sive cigle smeđom bojom. Iste cigle korištene su i za popločavanje staze koja vijuga među starim stablima u vrtu. Sve zajedno čini uspješnu sintezu jedinstva i različitosti.

Foto: René Dürr 2226 Emmenweid, Emmenbrücke – Switzerland © René Dürr

Kategorija „Working together “(“Raditi zajedno”): 2226 Emmenweid (Švicarska)

Naziv “2226 Emmenweid” dolazi od koncepta građevinske tehnologije, koji osigurava stabilnu unutarnju temperaturu između 22 i 26 stupnjeva Celzija. Koncept tlocrta nove četverokatne zgrade, koju je projektirao ured Baumschlager Eberle Architekten u Emmenbrückeu u Švicarskoj, je jednostavan i dizajniran za širok raspon namjena. Korišteni su veliki blokovi od opeke bez ispuna koji osiguravaju učinkovitu difuziju pare i imaju veliku toplinsku masu koja značajno pridonosi stabilnosti unutarnje klime. Uz svoje prostorne i atmosferske kvalitete, 2226 Emmenweid pokazuje da je moguć novi način razmišljanja u izgradnji poslovnih ureda – način razmišljanja koji se usredotočuje na faktor vremena u prevladavanju običaja mehaničkog doba: dugi vijek trajanja i cjelogodišnju kao i cjelodnevnu stabilnost klime.

Foto: Schnepp Renou, Simon Schnepp und Morgane Renou 88 Housing units + 1 retail space - Rue Danton, Pantin – France © copyright: Schnepp Renou, Simon Schnepp und Morgane Renou

Kategorija “Building outside the box” (“Gradnja izvan okvira”): Tsingpu Yangzhou Retreat (China)

Ovo je mjesto nekada bilo dom ribara i poljoprivrednika. Prije početka gradnje, sadržavao je skladište i nekoliko seoskih kućica. Na zahtjev naručitelja, dizajneri su uspjeli spojiti te kućice s luksuznim hotelom, nadovezujući se na kinesku tradicionalnu arhitekturu. Zidovi od opeke obavijaju sva funkcionalna područja, uključujući četiri vrta. Otvori u zidu nude niz pogleda na razne terase područja recepcije, restorana i soba za goste. Dok hodate kroz zgradu, otvaraju se višestruki prostori i koreografski pogledi na unutarnji i vanjski krajolik – povezujući nebo i Zemlju. Ovaj pobjednički projekt u kategoriji Gradnje izvan okvira upućuje na tradicionalnu arhitekturu regije. Međutim, također pokazuje snažnu predanost održivosti i odgovornosti za okoliš recikliranjem i ponovnom upotrebom obnovljenih opeka.

Foto: Pedro Pegenaute The Brick Wall - Tsingpu Yangzhou Retreat, Yangzhou – China © Pedro Pegenau

Više informacija o ovogodišnjim pobjedničkim projektima, kao i fotografije, možete pronaći na https://www.brickaward.com