RASPRAVA U OTVORENOM

Habijan: Akteri afere su bivši savjetnik, novinar i Most, nitko od njih nije iz HDZ-a. Grmoja: Besramni ste

"Hajdemo biti potpuno otvoreni. Tko su, nazovimo ih dionici, nazovimo to aferom? Dakle, imamo bivšeg savjetnika, bivšeg ministra, koji je nestranačka osoba, odnosno, ne znam je li nestranačka osoba, ali nije član HDZ-a, imamo novinara koji nije član HDZ-a i imamo trećeg dionika, to je Most", kazao je HDZ-ovac Habijan.