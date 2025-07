Wales ide putem Škotske: Kandidat za premijera Rhun ap Iorwerth dva desetljeća izvještavao o politici za BBC

Velšani su 100 godina bili najodaniji birači laburista, a stranku su vratili na vlast u Cardiffu od decentralizacije i uspostave velškog parlamenta prije gotovo 27 godina. No anketa za anketom sada pokazuje da se baza laburista urušila i da će stranka biti tek treća na izborima za velški parlament (znan kao Senedd) sljedećeg svibnja, nakon Plaid Cymrua, koji se zalaže za nezavisnost Walesa, te Reform UK Nigela Faragea. U britanskoj vladi strahuju i da će velški izbori biti pokazatelj za sljedeće opće izbore 2029. godine, a koliko je situacija ozbiljna, govori i to da velški laburisti sve glasnije ističu nezadovoljstvo i otklon od londonskih laburista. "Parlamentarna Laburistička stranka očito nije ništa naučila iz ‘smrti škotskih laburista’ na izborima 2007. godine, na kojima je Škotska nacionalna stranka postala najveća stranka”, ističe član Laburističke stranke Senedda Lee Waters. On, temeljem izbornih pravila, odlazi s dužnosti sljedeće godine, zajedno s više od trećine dosadašnjih 30 članova laburista Senedda, od ukupno 60 mjesta, koliko Senedd ima.