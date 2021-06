Wake the Lake festival: Drugačiji festival u srcu Gorskog kotara

Početkom kolovoza Lokvarsko jezero postat će zanimljiva destinacija svima koji su u potrazi za dobrom elektroničkom glazbom i zabavom koja uključuje ne samo plesni podij, već i raznolike dnevne aktivnosti i pregršt uzbudljivih i nezaboravnih ljetnih iskustava u prekrasnom prirodnom ambijentu Gorskog kotara.

Wake The Lake relativno je novo ime na hrvatskoj festivalskoj sceni. Riječ je o petodnevnom festivalu elektroničke glazbe koji se održava na Lokvarskom jezeru u jedinstvenom prirodnom okruženju na šumskim plažama. Projekt nije fokusiran isključivo na glazbu, već nizom popratnih radionica istovremeno i na poticanje održivog razvoja, zalaganje za mlade kreativce, umjetnike i poduzetnike, zaštitu okoliša i generalno – poticanje pozitivnih promjena u zanemarenom gorskokotarskom području.

Prvi put organiziran u kolovozu 2020. godine, Wake The Lake festival je, za vrijeme trajanja pandemijske godine, unatoč svim preprekama uspio realizirati glazbeni događaj koji je u svojoj prvoj godini održavanja u tri dana okupio 1.500 ljudi, sasvim sigurno i bez širenja virusa! Od ideje do realizacije prošlo je samo 33 dana, no ove organizatori su festival podigli čak nekoliko stepenica više.

Foto: Saša Kajfeš

Ovog kolovoza u pet dana vrhunskog glazbenog programa na tri festivalska floora nastupit će više od 40 internacionalnih i domaćih DJ imena. La Fleur, Steve Bug, Cinthie, Umek, Petar Dundov, Felver, Pepi Jogarde, Mozer, Marina Karamarko, Andrea Ljekaj, Ana Antonova, Asimin Asanof, Borut Cvajner, Pips, Yesh, Filip Motovunski, Dikla, Domy D, Antonio Zuza, M.I.L.E. i Tabula samo su neki od najavljenih u prvom valu najava DJ-a.

U atraktivnom prirodnom ambijentu koji jednostavno oduzima dah, osim odlične glazbe, organizatori su pripremili i uzbudljiv dnevni program. Ako ste željni dodatnog adrenalina, višak energije ćete moći ispucati u off-road avanturi. Za slučaj da nakon ludog noćnog provoda želite relaksaciju, možete dan provesti kajakarenjem na prekrasnom Lokvarskom jezeru, sudjelovati na jednoj od brojnih radionica, kao što su radionice yoge i meditacije ili pak naučiti nešto novo i korisno na ekološkim i recycling seminarima koji će se održati na lokaciji u sklopu festivala.

Osim toga, možete krenuti i u istraživanje skrivenih zelenih oaza uz organizirane izlete s vodičem (npr. špilja Lokvarka, park-šuma Golubinjak) ili se upustiti u dnevnu avantura prirodnog jahanja na konjima ili raftinga u Brodu na Kupi.

Ako se brinete zbog pandemije, organizatori su, baš kao i za prošlogodišnje izdanje festivala, osigurali kombinaciju zabave u skladu sa zakonom i epidemiološkim mjerama. Na festivalu će biti dostupne zaštitne maske za lice, brojni sanitarni i dezinfekcijski punktovi, dezinfekcijski prolazi, a cjelokupno događanje i logistika bit će usklađeni s epidemiološkim mjerama koje će za vrijeme trajanje festivala biti na snazi.

Foto: Saša Kajfeš

Ovo je svakako poseban događaj, koji za vrijeme gotovo potpunog srozavanja koncertne industrije želi pokazati da je sloboda kretanja, plesa i zabave – ne samo neophodna za mentalno zdravlje pojedinaca, već i moguća! Veličina lokacije i integracija svih sustava adekvatnih mjera i zaštite, organizatorima Wake The Lake festivala omogućuju da i ove godine realiziraju događaj koji će posjetiteljima osigurati nesmetanu zabavu.

Za smještaj tijekom trajanja festivala posjetitelji mogu odabrati jednu od dvije kamp zone - kamp pod branom ili VIP kamp u srcu prirode. Na festivalu je osiguran parking, a nakon što svoj automobil ostavite na sigurnom, na raspolaganju vam je organizirani lokalni prijevoz koji će vas voziti od lokacije festivala do mjesta, dućana, parkinga, izletišta i vidikovaca uz prigodne cijene.

Ako ne dolazite vlastitim prijevozom, na raspolaganju će biti party vlak iz Zagreba koji će vas dovesti direktno na festival.

Festival se održava od 4. do 8. kolovoza.