Vukšić: Zakon omogućuje da se dio opljačkanog od 90-tih do danas ekspresno vrati

HSS je u srijedu u saborsku proceduru uputio svoj Prijedlog zakona o ispitivanju porijekla imovine i posebnom oporezivanju nezakonito stečene imovine, koji je, poručuju, logičan i pošten, usmjeren na tržišno natjecanje, a opljačkanima vraća novac.

„Riječ je o novoj, modificiranoj verziji starog zakona koju su svojevremeno izradili Nikola Vuljanić i Branko Vukšić, a mi smo u dogovoru s njima taj prijedlog doradili”, rekao je na konferenciji za novinare predsjednik HSS-a Krešo Beljak.

Zakon je, tvrdi, pripremljen vrhunski, no napominje kako su ga u prošlosti odbile i HDZ-ova i SDP-ova vlada.

„Bacamo na neki način rukavicu u lice premijeru Plenkoviću koji će dobiti priliku da pokaže da je drugačiji od svojih prethodnika”, poručuje čelnik HSS-a.

Ljudi, kaže Beljak, s 4 ili 5 tisuća kuna mjesečnih prihoda voze skupocjene automobile, imaju vile i jahte, a sve to građani vide. „Ako ovaj zakon bude prihvaćen sve će se moći regulirati. To bi bio velik korak u osiguravanju bar minimuma digniteta hrvatske politike bez obzira o kojoj stranci govorimo”, rekao je Beljak.

Vukšić: Politička korupcija je najveći problem

„Ovaj zakon smo u saborsku proceduru uputili kao Klub nezavisnih ljevčara još 2015. Trebali su ga braniti Nikola Vuljanić, Slavko Linić, koji poznaje poreznu problematiku te se s ovim predloženim zakonom suglasio, i ja kao predsjednik tog kluba”, rekao je kooautor tog zakonskog prijedloga Branko Vukšić.

Takav zakon je, podsjetio je, u jednoj od formi bio predložen i u vrijeme vlada Ive Sanadera i Zorana Milanovića, no oni su, kaže, to odbili.

U Hrvatskoj je, po njegovom mišljenju, najveći problem korupcija, a majka svih korupcija je politička, dodao je.

„Frano Lučić, jedini preživjeli vatrogasac kornatske tragedije 11 godina nije dobio ni jedne lipe odštete. U to vrijeme, prema nekim istraživanjima, u Hrvatskoj je ukradeno 440 milijardi kuna. Predviđa se da se svake godine u Hrvatskoj ukrade trećina državnog proračuna, oko 40 milijardi kuna”, naveo je Vukšić.

Po predloženom zakonu porezna uprava gleda koliko je porezni obveznik platio poreza na jednoj kartici, a, kako je pojasnio, na drugoj kartici gleda kolika je nečija imovina. "Na razliku između plaćenog poreza i onoga što imamo u imovini naplaćuje poseban porez", kazao je.

Vlasnik imovine, kaže, mora dokazati odakle mu. „Ako to ne može dokazati, porezna uprava naplaćuje porez na tu imovinu. HSS predlaže 60 do 80 posto plus zatezna kamata. „Taj čovjek može kasnije tu poreznu upravu tužiti, ali tada on vodi sudski proces”, rekao je Vukšić.

Predloženim se, pojašnjava, izbjegava posredovanje suda.

„Zakon omogućuje da se dio opljačkanog od 90-tih do danas ekspresno vrati... Ovaj zakon je borba za pošteni kapitalizam”, poručio je Vukšić.

Porezna uprava, pojasnio je Vukšić, kada naplati porez, daje DORH-u prijavu i on postupa, a sud više nema interesa odgađati sudske parnice jer su oni koji su nezakonito stekli imovinu ostali bez imovine.

„Ovo je logičan, pošten zakon za tržišno natjecanje koji opljačkanima vraća novac”, zaključio je.

