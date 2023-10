Vukovar jedini grad na državnoj cesti D2 koji nema obilaznicu

Većinom glasova danas je Gradsko vijeće Vukovara na održanoj tematskoj sjednici donijelo zaključak kojim se od Hrvatskih cesta traži da do kraja 4. kvartala poduzmu sve potrebne radnje kako bi se do kraja 4. kvartala raspisala javna nabava, a u 1. kvartalu i započeli radovi na izgradnji vukovarske obilaznice. Kako je rečeno na sjednici Gradskog vijeća riječ je o projektu koji se Vukovaru i Vukovarcima obećava više od 20 godina ali od kojega još uvijek nema ništa.

- Vukovarska obilaznica je neophodna za Grad Vukova jer Državna cesta D2 prolazi kroz samo središte grada, neposredno uz nekoliko škola i na samo par metara od obiteljskih kuća. D2 spaja krajnji sjever i istok Hrvatske i svi gradovi uz tu cestu su već dobili obilaznicu ali ne i Vukovar iako dnevno tom cestom prometuje i više od 10.000 vozila od kojih je i veliki broj teretnih vozila – rekao je Domagoj Bilić iz Domovinskog pokreta koji su i inicirali održavanje ove tematske sjednice.

Podsjetio je kako je vukovarska obilaznica već šest godina u programima Hrvatskih cesta ali bez rezultata. Posebno je istakao podatak kako je čak 630 dana bila raspisana javna nabava ali i da je ona ukinuta iako nije bilo nikakvog predmetnog spora.

POVEZANI ČLANCI:

-Sada nam ponovno obećavaju da će biti raspisana javna nabava i to do kraja godine ali više ne znam možemo li im vjerovati ili ne. Sada više ne znamo i je li možda istekla i građevinska dozvola za vukovarsku obilaznicu pa se i zato odugovlači. Vukovarska obilaznica je tijekom godina postala političko pitanje ali i predizborno pitanje jer čim iz Vlade i Hrvatskih cesta počnu o njoj pričati znamo da idu neki izbori. Žalosno je što danas nismo bili jedinstveni i što iz Vukovara šaljemo takvu sliku ali to ide na čast onima koji nisu glasali za ovaj zaključak – rekao je Bilić.

Na sjednicu su bili pozvani ministar Oleg Butković i predsjednik Uprave Hrvatskih cesta koji se, očekivano, nisu pojavili na sjednici ali je zato došao predstojnik Ureda predsjednika Uprave Goran Puž koji je odgovarao na pitanja vijećnika. Prema njegovim riječima tijekom studenoga ove godine biti će raspisana javna nabava za 1. fazu vukovarske obilaznice, od Bršadina do čvora Lužac, na kojoj bi radovi trebali započeti tijekom iduće godine. Riječ je o dionici od 5,6 kilometara ukupne vrijednosti 22 milijuna eura. Na proljeće bi išla i javna nabava za 2. fazu od čvora Lužac do čvora Vukovar jug koja je dužine 10 kilometara i vrijednosti 35 milijuna eura. I ova faza bi se počela raditi iduće godine. Najavio je kako će do kraja ove godine biti raspisana i javna nabava za izgradnju brze ceste Vukovar – Nuštar koja bi se također počela raditi iduće godine.

-Zaključak je donesen ali ne znamo hoće li od toga što i biti. Već 21 godinu slušamo razna obećanja, najave, o raznim projektima, izjave ministara ali obilaznice nema do danas. Ne vjerujem u potpunosti da će od svega ovoga biti nešto – rekla je Jasmina Jukić iz Hrvatskih suverenista koji su na sjednicu došli u posebnim majicama.

Vijećnici HDZ nisu glasali na sjednici jer, kako je rekao predsjednik vukovarskog HDZ-a Nikola Mažar, poslije svih pojašnjenja iz Hrvatskih cesta i najave raspisivanja javne nabave tijekom studenoga nema uopće potrebe glasati o tako nečemu-

-HDZ nikada neće glasati na štetu Vukovara i Vukovaraca, a ovim zaključkom bi dobili manje i kasnije od onoga što je danas rekao i najavio službeni predstavnik Hrvatskih cesta.Radimo u interesu građana Vukovara, ne manipuliramo njima radi uskogrudnih politikantskih i egoističnih razloga. Vukovar ne smije biti talac politika – rekao je Mažar.

Napomenuo je kako je najavljeno da će javna nabava biti raspisana tijekom 4. kvartala, a da je on započeo 1. listopada i traje do 31. prosinca.

-Ako se već željelo ići s ovom točkom onda smo trebali to napraviti u siječnju i zatražiti odgovore a ne sada. Vukovar ima četiri saborska zastupnika i građanin u svakom trenutku mogu im postaviti pitanja koliko je tko puta razgovarao s ministrima, govorio o projektima za Vukovar i slično. Vrlo jednostavno mogu vidjeti tko radi u interesu grada a tko opstruira – zaključio je Mažar.

>> VIDEO Stigli forenzičari iz Zagreba: Započelo očevid u Drava Internationalu nakon požara