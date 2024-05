Vugrinec: Prvi put čujem da je tvrtka Real Sport Management dobila 600.000 eura na ime mog transfera u Dinamo

Bivši nogometaš Davor Vugrinec , najbolji strijelac u povijesti HNL-a i nekadašnji hrvatski reprezentativac, prisjetio se danas na suđenju braći Mamići svojeg razdoblja u Dinamu.

– Igrao sam u Dinamu od 2006. do 2008. Stigao sam u Dinamo iz Rijeke kao slobodan igrač, a transfer sam dogovorio sa Zdravkom Mamićem. Sve što smo dogovorili, Dinamo mi je i platio, i to preko računa. Godišnji mi je ugovor iznosio 130.000 eura. Poslije sam otišao u NK Zagreb, isto kao slobodan igrač – ispričao je Davor Vugrinec.

"Nije moj potpis"

Prema optužnici, Zdravko Mamić je u lipnju 2006., sukladno dogovoru s Marijem Mamićem, u ime Dinama sklopio sporazum s tvrtkom Real Sports Management Limited kojim se utvrđuje naknada od 600.000 eura za usluge posredovanja pri dolasku Davora Vugrinca u Dinamo. Učinili su to, tereti se, iako su znali da ta tvrtka nije, niti će poduzimati bilo kakve radnje u svezi dovođenja Vugrinca u Dinamo jer je on tada bio slobodan igrač koji je želio igrati za taj klub. Sve u svezi njegova dolaska u Dinamo, stoji u optužnici, s Vugrincem je dogovorio Zdravko Mamić.

Vugrinec je danas izjavio kako Mario Mamić ni na koji način nije sudjelovao u njegovu transferu iz Rijeke u Dinamo.

– Prvi put sam na ispitivanju u USKOK-u čuo da postoji tvrtka Real Sports Management – rekao je Vugrinec.

Odvjetnik Filip Glavaš, branitelj Zdravka Mamića, predočio je potom Vugrincu potvrdu na kojoj je njegov potpis i po kojoj je on u rujnu 2007. godine od Zdravka Mamića primio 200.000 eura kao dio ugovorene rate za sezonu 2007./2008.

– Potpis je moj, ali ne sjećam se da sam ovo potpisao – komentirao je Vugrinec.

Sudac Davor Mitrović upitao ga je potom kako tumači to što je prvo rekao kako su sve isplate bile preko računa i da mu Dinamo nije ostao ništa dužan, a iz potvrde proizlazi da je primio na ruke znatno veći iznos od ugovorene rate.

– Ne mogu ovo objasniti. Znam da nikada u karijeri nisam primio novac u gotovini, pa se ne sjećam ni da sam ga tada primio – rekao je.

– Biste li potpisali da ste primili novac, a niste ga primili? – upitao ga je potom Nikola Mandić, branitelj Marija Mamića.

– Ne bih. Kada bih danas bilo što potpisivao, uzeo bih odvjetnika – odgovorio je Vugrinec.

Glavaš je potom pokazao Vugrincu i mjenično očitovanje iz ožujka 2006., ovjereno kod igračevih odvjetnika, a čime Zdravko Mamić jamči da će mu isplatiti 200.000 eura.

– To je moj potpis, ali ne sjećam se da sam to potpisao. Moguće je da je to učinjeno u dogovoru s mojom odvjetnicom, kao osiguranje u slučaju da klub upadne u probleme. No, znam da nije bilo aktiviranja nikakvih mjenica jer mi je sve po ugovoru plaćeno – kazao je Vugrinec.

Dodao je i kako prije potpisa ugovora s Dinamom nije tražio nikakvu akontaciju. Odvjetnik Glavaš priložio mu je zatim potpisanu potvrdu iz ožujka 2006., a po kojoj Vugrinec potvrđuje da je od Mamića primio 200.000 eura kao akontaciju za dolazak u Dinamo.

– Potpis jest moj, ali ne sjećam se da sam to potpisao, nisam dobio nikakvu akontaciju – ustvrdio je nogometaš.

Na Glavašev upit, rekao je kako se ne sjeća se da je u ožujku 2006. potpisao ugovor s nekom tvrtkom. Glavaš je, pak, na to predočio ugovor o sportskoj suradnji između Davora Vugrinca i Real Sport Managementa iz ožujka 2006., a po kojemu igrač ustupa toj tvrtki sva igračka prava.

– Moj je potpis, no taj mi ugovor od današnjeg suđenja nije bio poznat – rekao je bivši nogometaš.

– Prvi put čujem da je tvrtka Real Sport Management dobila 600.000 eura na ime mog transfera u Dinamo – izjavio je on nešto kasnije.

"Zašto nogometaši izbjegavaju to reći?"

– Niste prvi nogometaš koji izbjegava reći da je primio novac u gotovini, a kada mu se predoče potvrde, kaže da je to njegov potpis. Sudbina ovih ljudi ovisi o istini. Zašto nogometaši ne govore da su primili novac na ruke, postoji li neki objektivan razlog za to? – upitao je odvjetnik Nikola Mandić.

– Rekao sam sve što sam trebao reći – odgovorio je Vugrinec.

– Jeste li ikome prodavali vaša ekonomska prava? – upitao je tužitelj Sven Mišković.

– Ne sjećam se da sam ikome potpisao bilo kakav ugovor za korištenje mojih "image prava", a posebno ne agenciji za koju nisam nikad čuo. Mario Mamić nikada nije bio moj menadžer. Nisam nikada s njime surađivao poslovno, a ni privatno – rekao je Vugrinec. Na upit obrane, odgovorio je i kako nekada nije čitao dokumente koje je potpisivao.

– Dječački mi je san bio doći u Dinamo i nitko me nije trebao na to nagovarati – kazao je Vugrinec na daljnji upit tužitelja.

Na upit suca Davora Mitrovića je li ikada potpisao papir na kojemu nije bilo nikakvog teksta, dakle prazan, rekao je kako je potpisivao autograme.

Odvjetnik Glavaš uložio je primjedbu na iskaz Davora Vugrinca u dijelu koji je, kako je rekao, suprotan priloženoj materijalnoj dokumentaciji, a koja potvrđuje da je od Zdravka Mamića primio 400.000 eura u gotovini.

– Očito je da svjedok namjerno prešućuje važne činjenice – rekao je Glavaš.

Po optužnici, iako Mario Mamić i njegova tvrtka nisu sudjelovali u transferu Vugrinca u Dinamo, Real Sports Management Limited je i prije zaključenja sporazuma, i to u ožujku 2006., ispostavio Dinamu fiktivni račun za prvu ratu na iznos od 300.000 eura s opisom usluge "preuzimanje 50 posto igračevih prava za igrača Davora Vugrineca" te potom 1. lipnja 2006. fiktivni račun za drugu ratu na iznos od 300.000 eura. Nakon toga je Zdravko Mamić, kako se tereti, naložio neosnovano plaćanje ugovorenog iznosa od 600.000 eura s računa Dinama na račun tvrtke Real Sports Management Limited.

