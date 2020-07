Vučić želi ostvariti dječački san i postati trener: 'Po drugi put u životu sam postao student'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić želi posati košarkaški trener, a u želji da ostvari svoje "dječačke snove" upisao je Visoku sportsku školu strukovnih studija i to u subotu objavio na svojoj Instagram stranici @budućnostsrbijeav.

"Po drugi put u životu sam postao student, ovog puta Visoke sportske škole strukovnih studija, u želji da postanem košarkaški trener za klince", napisao je Vučić i na Instagramu objavio fotografiju s indeksom i malom košarkaškom loptom.

"Ne biste vjerovali koliko sam sretan što poslije mnogo godina krećem u ostvarenje dječačkih snova", naveo je Vučić.

On je ranije za provladin tabloid Kurir rekao kako je trenerski posao njegova neostvarena želja te najavio kako zbog toga treba upisati trenersku školu.

"Neka moja neispunjena želja je da treniram neke klince. Nekog kluba, zemunske Mladosti ili nekog Ušća. Neke pionire ili kadete, klince. To mi je najveća želja", rekao je Vučić za Kurir, a na pitanje o tome je li imao veće ambicije odgovorio je: "Ne, samo mali klub".

"Ne postoji ništa ljepše nego kad subotu i nedjelju provedete s mladim igračima, s nekom djecom koju nešto možete naučiti. Ali, za to moram upisati Višu trenersku pa mi je to plan u narednom periodu. Možete pratiti i kako ću polagati ispite. Samo su mi sad rekli da tu ima nekih problema, drugačije je to nego što je ranije bilo. Nešto tog tipa bih htio upisati, pa ako to uspijem, možda jednog dana ostvarim svoj san...", objasnio je svoje namjere srbijanski predsjednik.

Komentirajući tadašnju Vučićevu najavu, predsjednik Košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović rekao je ranije kako je Zvezda "riješila pitanje trenera" sljedećih osam godina, ali da potom može dati šansu Vučiću.

''Vidio sam na naslovnoj strani Kurira da Aleksandar Vučić planira postati košarkaški trener. Crvena zvezda je riješila pitanje trenera na duže staze. Imamo trenera za narednih osam godina, a poslije toga dat ćemo šansu izvanrednom treneru Aleksandru Vučiću. Šalim se, a i ne šalim se", rekao je tada Čović za TV Prva.