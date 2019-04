Vučić laže jer Srbija nikad neće imati više autocesta od Hrvatske

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u četvrtak je na skupu u Novom Sadu pred više od 35.000 ljudi kazao da će Srbija za tri-četiri mjeseca imati više kilometara autocesta nego Hrvatska. No, to nije točno. Srbija ne samo da za nekoliko mjeseci neće imati više kilometara autocesta od Hrvatske, nego to neće postići ni za tri-četiri godine.

Da stvar za srbijanskog predsjednika bude gora, ni u bliskoj ni u daljnjoj budućnosti nije izvjesno da će se to dogoditi. Naime, mreža srbijanskih autocesta, prema zadnjim službenim podacima Puteva Srbije s kraja 2017., broji 781,6 kilometara, a Hrvatska ima 1313,8 kilometara autocesta. Kad Srbija i dovrši nezavršene dionice, imat će ukupno 962 kilometra autocesta.

Vučiću to nije prvi put da svom narodu daje lažna obećanja, barem što se tiče usporedbe s Hrvatskom po broju kilometara autocesta. Tako je 2015. kad je bio srbijanski premijer najavio da će 2017. Srbija preteći Hrvatsku po broju kilometara autocesta.

– U ožujku 2017. Srbija bi trebala prvi put po broju kilometara autocesta preteći Hrvatsku, koja je velesila po pitanju broja kilometara autocesta. To nije mala stvar za našu zemlju – kazao je Vučić 2015. A te godine je Srbija imala 747 kilometara autocesta. Dakle, od 2015. do 2017. Srbija je sagradila i pustila u promet samo 34 kilometra autocesta.

Vučić je isto što se tiče autocesta i Hrvatske obećao Srbima i 2016.

– Srbija će već potkraj iduće godine imati više kilometara autocesta od Hrvatske. A prije samo pet-šest godina govorili su da ih nećemo stići ni za 50 godina – kazao je Vučić uz primjerenu dozu patetike i dodao da građani Srbije na nove ceste čekaju još od Drugog svjetskog rata.

Srbija inače ima više stanovnika i površinski je veća od Hrvatske. A kad se u obzir uzmu i ti kriteriji, Srbija je jako daleko od toga da dostigne Hrvatsku po kilometraži autocesta. Hrvatska na milijun stanovnika ima više od 300 kilometara autocesta, a Srbija nešto više od 100 kilometara na milijun stanovnika. Srbija je po tome daleko i od Slovenije koja ima nešto više od 200 kilometara autocesta na milijun stanovnika.