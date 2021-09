Vučić: 'Hrvati su zabrinuti jer ne dominiraju Balkanom, Srbija nije više vreća za udaranje'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za Kurir televiziju govorio je o trenutnoj krizi na Kosovu i Metohiji te odnosima u regiji, a posebno se osvrnuo na predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.

Govoreći o situaciji na sjeveru Kosova i Metohije, Vučić kaže kako će priznati "kosovsku politiku svršenog čina" samo pod jednim uvjetom.

"Što je to Srbija učinila, o čemu trebamo razgovarati? Oni su opet pomaknuli granicu i idu politikom svršenog čina... Nemojte gubiti vrijeme, ne postoji ta sila koja će da me natjerati na to. Prije toga morate isporučiti Zajednicu srpskih općina", rekao je Vučić.

Govoreći o napadu predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, Vučić je upitao zašto Milanović govori sve to u petoj godini njegovog mandata?

"Zato što se iznenadio snažnom napretku Srbije, onda je Vučić postao zlikovac", rekao je Vučić.

"Zašto danas imamo 122 teksta u hrvatskom tisku, zabrinuti su jer nema više njihove pune dominacije na Balkanu, kao što je bilo za vrijeme nekih drugih predsjednika Srbije. Ja njima ne želim uvredom vraćati na uvrede", rekao je Vučić.

"Srbija više nije vreća za udaranje, ne mogu računati na sigurnu mrežu kriminala, i ja sam zadovoljan zbog toga", rekao je Vučić.

Vučić je rekao kako ga se napada i optužuje da želi osnovati novu dinastiju budući da je sinu nadjenuo ime Vukan, po sinu Stefana Nemanje.

"I Danilo i Vukan će s ponosom nositi svoja imena, neće ih mijenjati", rekao je Vučić.