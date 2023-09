Vrućine ne posustaju, temperature idu i do 33 stupnjeva: Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Vrijeme će u petak i dalje biti pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće s najvišim temperaturama uglavnom od 28 do 33 Celzijevih stupnjeva, samo u gorju malo nižima, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Vjetar će puhati uglavnom slab, u gorju umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura, podno Velebita još i jaka, poslijepodne većinom okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

I sljedeći dani proteći će uz obilje sunčanog vremena i iznadprosječne topline, na Jadranu i uz buru pa maestral, te uz povoljne biometeoroške prilike, javlja HRT.

"I sljedećih dana na kopnu obilje sunčanog vremena, uz malo višu temperaturu nego u četvrtak i petak. Još će u subotu ponegdje puhati umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar. Od nedjelje pak u jutarnjim satima malo veća vjerojatnost za mjestimičnu maglu. Na Jadranu početkom tjedna ponegdje mala i umjerena naoblaka. Još će mjestimice u subotu biti bure, zatim slabiji vjetar. Temperatura kao u četvrtak, čak i malo viša.", prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.

U subotu sunčano, u većini predjela i vedro. Ujutro po kotlinama moguća kratkotrajna magla. Vjetar uglavnom slab istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a ujutro uz obalu mjestimice umjerena bura, podno Velebita i jaka. Minimalna temperatura zraka od 11 do 15, a na Jadranu od 20 do 24 °C. Maksimalna uglavnom između 29 i 32 °C, a u gorju malo niža.

Od subote do ponedjeljka kako javlja DHMZ bit će pretežno sunčano i danju vrlo toplo, mjestimice i vruće. Ujutro po kotlinama i uz rijeke ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar na kopnu većinom slab, a na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, no još u subotu podno Velebita lokalno jaka bura.

