Vruće i sunčano do četvrtka, potom promjenjivo vrijeme: Najavljeni pljuskovi i grmljavina

U četvrtak će prevladavati južni vjetar, a vrijeme će biti uglavnom suho i vruće s dosta sunčanih sati. Petak donosi vruće i oblačnije uvjete, dok se u subotu očekuje svježije, ali nestabilnije vrijeme, uz moguće pljuskove, grmljavinu i lokalno izraženije nevrijeme, osobito na Jadranu i priobalju. Dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a iznijela je za HRT detaljnu prognozu po područjima. Navodi kako će u srijedu na istoku Hrvatske prevladavati sunčano vrijeme. Poslijepodne će biti vruće, s temperaturama do 32 °C, dok će jutarnje vrijednosti biti između 11 i 14 °C. Danju će mjestimice puhati umjeren jugoistočnjak.

U središnjoj Hrvatskoj očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu naoblaku i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura bit će oko 13 °C, a najviša između 29 i 31 °C. U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu poslijepodne će biti uglavnom vrlo toplo. Jutarnje temperature u gorju kretat će se od 9 do 12 °C, a na moru oko 19 °C. Pojavit će se povremena promjenjiva naoblaka, lokalno i pokoji pljusak, ponajprije u Istri gdje može i zagrmjeti. Vjetar će većinom biti umjeren jugozapadni, na moru i jug, a prema otvorenom moru jugo.

U Dalmaciji će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a dan će biti sunčan i vrlo topao. Jutarnje temperature u unutrašnjosti iznosit će od 10 do 15 °C, a na obali i otocima između 18 i 21 °C. Slične temperature očekuju se i na jugu Hrvatske, gdje će prevladavati vedro vrijeme uz povremenu malu naoblaku. Ujutro će biti tiho, a od sredine dana mjestimice će puhati slab do umjeren jugozapadnjak uz malo valovito more. Idućih dana more će postajati valovitije zbog jačanja juga, koje će u četvrtak i petak mjestimice biti i jako. Nakon sunčanog četvrtka, u petak se očekuje sve više oblaka sa zapada, uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, koji u subotu mogu biti intenzivniji, s mogućom obilnom oborinom i prolaznim olujnim vjetrom.

Na kopnu će u četvrtak prevladavati sunčano i vruće vrijeme uz jačanje južine, što najavljuje promjenu vremena. U petak će se pojaviti sve više oblaka, a zatim i mjestimična kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji će u subotu prekinuti vrućinu. Mnoge lokalne meteorološke informacije o vremenu u Hrvatskoj, uključujući prognozu za naredne dane, dostupne su svakodnevno na teletekstu HRT-a. U internetskom Meteo kutku HRT-a moguće je pratiti i druge zanimljivosti iz svijeta meteorologije.