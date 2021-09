Vrhovni kazneni sud 28. rujna o žalbama u aferi SMS

Sedam mjeseci od nepravomoćne presude u aferi SMS o žalbama na tu presudu raspravljat će Visoki kazneni sud. Javna sjednica zakazana je za 28. rujna.

Nepravomoćnom presudom koju je u veljači donio Županijski sud u Osijeku, Franjo Varga, bivši policijski informatičar, zbog sprečavanja dokazivanja osuđen je na tri i pol godine zatvora. Istom presudom Blaž Curić nepravomoćno je osuđen na dvije godine zatvora.

Varga se teretio da je od sredine 2017. do rujna 2018. izrađivao lažnu SMS prepisku kojom je trebao dokazati da su Zdravko Mamić i Ivica Todorić žrtve politički montiranih postupaka. U inkriminirano vrijeme Mamić je imao pravosudnih problema zbog izvlačenja novca iz Dinama, a Todorić zbog izvlačenja novca iz Agrokora.

Prvi je pravomoćno osuđen u jednom postupku, a u BiH čeka početak u druga dva spora. Drugi je optužen u aferi Agrokor, no optužnica još nije pravomoćna. Što se tiče Curića, on je osuđen jer je, prema optužnici, Vargi dojavio da je pod istragom. U to vrijeme Curić je bio vozač Tomislava Tolušića, tadašnjeg ministra poljoprivrede, a kumski je povezan s Milijanom Brkićem.

I Varga i Curić su tijekom suđenja negirali krivnju, no sud im nije povjerovao. Kao svjedoci su saslušani i Todorić i Mamić, a zbog iskaza drugih svjedoka pokrenuti su i izvidi koji su okončani te se trenutačno čeka odluka o tome hoće li to rezultirati daljnjim postupcima.

>> VIDEO Veliki udar na cyber mafiju: U Italiji i Španjolskoj uhićeno preko 100 ljudi, krali milijune eura preko interneta