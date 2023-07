Vozači, pazite na skliske kolnike: Zbog olujnog vjetra zatvorene neke dionice

RASPRAVE U SPLITU

Galešić odbacio optužbe: 'Jedini moj krimen je što sam Maju Đerek upoznao s Ivicom Puljkom'

Ivica Puljak nije postao gradonačelnik po daru s neba, nego na temelju političkog natjecanja. Da, ja ga i danas savjetujem kao političara, jer on nijedne sekunde nije samozvani gradonačelnik, nego u isto vrijeme i političar. Pa ja sam dao intervju da sam mu savjetnik kao političaru, za to sam plaćen i na to sam obvezan ugovorom, ustvrdio je PR-ovac