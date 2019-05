Vojnik tužio MORH: Vezao me lisicama za krevet i tukao pendrekom...

Ministarstvo obrane morat će, ako presuda Općinskog suda u Splitu postane pravomoćna, Anti J. (30), pripadniku jedinice HV-a Vukovi - Gospić, platiti 10 tisuća kuna naknade neimovinske štete plus kamate za posljednje tri godine.

I to zato što se ozlijedio na vojnom poligonu u Bralovcu u Kninu, kada je po naređenju zapovjednika izvršavao kaznu radeći sklekove te čučnjeve. Mladi vojnik na sudu je progovorio i o drugim metodama žestokog "discipliniranja" kojima je bio izložen od strane svog nadređenog, piše Slobodna Dalmacija.

- Ja sam profesionalni hrvatski vojnik zaposlen u HV-u od prosinca 2011. godine, i u to vrijeme, u veljači 2016. godine, zapovjednik skupine bio je Dražen H. Dvije godine me je psihički i fizički maltretirao na razne načine, bez ikakva razloga. Znao me je vezati lisičinama za krevet i tući pendrekom i slično, te mi uzimati mobitel. Nisam to prijavljivao jer me je bilo strah da ne izgubim posao, a imao sam kredit. Ovaj se događaj, kad sam se ozlijedio, dogodio 20. veljače 2016. godine, kada smo bili na terenu u Kninu, te mi je tada u dva navrata zapovjedio da moram napraviti dva puta po 500 sklekova u četiri dana, a u svoju je teku zapisivao kako to izvršavam - kazao je vojnik sutkinji u svibnju 2018. godine, dodajući da mu je, kad je odradio ono što mu je naređeno, zapovjednik zapovjedio da mora napraviti još 500 sklekova.

- Odradio sam od toga 50 sklekova i ostalo mi je još 450 te je zapovjednik zahtijevao, a nakon što je provjerio koliko mi je ostalo, da i to odradim, ali me je boljela ruka pa sam sklekove zamijenio čučnjevima i morao sam napraviti 950 čučnjeva umjesto sklekova. Nakon što sam odradio 20,30 čučnjeva, zapovjednik mi je ponudio da preostali dio rasporedim na cijelu desetinu tako da meni manje ostane odraditi, no nisam pristao jer sam smatrao da moji kolege nemaju veze s tim i nastavio sam raditi. Nakon toga me je ponovno prekinuo i rekao da će mi umanjiti kaznu ako mu donesem 2-3 boce pelinkovca. Kako ni na to nisam pristao i kako sam i dalje radio čučnjeve, zapovjednik je počeo divljati govoreći mi da ne radim kako treba i onda je donio laptop. Pokazao je pornofilm i govorio mi je da kada budem na terenu, da će mi suprugu tako zadovoljavati netko drugi. Ja sam, usprkos svemu tome, i dalje radio čučnjeve i nakon 250 odrađenih sam pao na pod jer me jako zaboljelo - posvjedočio je pripadnik "Vukova", dodajući da mu je tada drugi zapovjednik pokušao istegnuti nogu, a da mu je Dražen H. dao tabletu za bolove koja nije pomogla.

Kad su došli u stacionar, ispričao je pred sudom, zapovjednik mu je rekao da šuti i da će on doktorici reći što se dogodilo.

Jedan od njegovih kolega rekao je da je Ante bio "po fizičkoj spremnosti dosta lošiji od drugih" i da je bio jače građe od ostalih pripadnika, dok je po znanju bio u skladu s ostalim pripadnicima HV-a i nije se previše isticao.

Još jedan pripadnik HV-a, Marko P., posvjedočio je da zapovjednika Dražena H. zna pet godina i da sa "stopostotnom sigurnošću mogu reći da tužitelj nije bio jedini kojega je on kažnjavao".

Istaknuo je da nije uobičajeno takvo postupanje jednog zapovjednika prema vojniku.

- Poznato mi je da je zapovjednik donio laptop na kojemu je bio pornofilm i da mu je govorio da kada bude na terenu, da će mu tako netko drugi zadovoljavati suprugu, no Ante je tada imao curu, a ne suprugu. Znam da je Ante bio na disciplinskom sudu u Splitu, ali ne znam kako je to prošlo jer sam otišao u drugu postrojbu. I protiv zapovjednika je bio disciplinski postupak zbog odnosa prema Anti - posvjedočio je vojnik Domagoj M.

Sutkinja je povjerovala iskazima Antinih kolega, a dosudila je vojniku Anti J. pola od svote koju je tužbom tražio.

Video: Vojna vježba tijekom posjeta Plenkovića vojarni 116. brigade Hrvatske vojske