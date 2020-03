Vlast u Srbiji više bi voljela da je Grabar-Kitarović još predsjednica

Prošlog je tjedna u Srbiji pokrenut portal nova.rs kojemu je urednik Veselin Simonović. Riječ je o čovjeku duga medijskog iskustva u Srbiji, koji je bio i glavni urednik u Blicu, a prije i Borbe. Sada je zadatak Veselina Simonovića na kompliciranoj medijskoj sceni Srbije pokrenuti portal koji bi se trebao baviti objektivnim izvještavanjem.

I u Hrvatskoj imamo portal dnevnik.hr koji je zapravo sestrinski (ili srodan) portal nova.rs. Zbog čega je i s kojim konceptom osnovan portal nova.rs?

Iz činjenice da su oba portala u vlasništvu iste kompanije moglo bi se zaključiti da su sestrinski i radovat ću se našoj budućoj suradnji. Sestrinski u ovom slučaju nije i sinonim za srodan, jer su naša dva portala djelomično različitog koncepta. United Group je odlučila da u Srbiji proširi poslovanje i osnuje klasičan news portal, koji će se na tržištu boriti za prvu poziciju u tom segmentu. Svi su naši glavni konkurenti, jureći klikove, počeli sličiti jedni na druge, toliko da ponekad ne znate tko je tko. Svi su, manje-više, skliznuli u treš, neki u primitivizam, a osim nekih manjih izdavača, većina je dio primitivne propagandne mašinerije vladajućeg režima. Zahvalan sam kompaniji United Media Group što je meni povjerila taj posao, a moj jedini uvjet, ako se to može tako nazvati, bio je da se bavimo profesionalnim novinarstvom.

Kakvo je u ovom trenutku stanje novinarstva u Srbiji, postoji li fond kadrova dovoljne kvalitete da ispriča takve priče? Također, kakvo je raspoloženje javnosti prema otvaranju priča koje treba istraživati?

U svim državama na Balkanu uvijek je bilo i bit će dovoljno profesionalnih novinara da se sastave najmanje tri, četiri odlične i velike redakcije, ali dobrih – u zanatskom smislu – tek dvije. Možda u Hrvatskoj ima i za četiri dobre redakcije. Zahvaljujući mom prošlom uredničkom radu, sedamdesetak profesionalnih novinara pristalo je raditi za portal nova.rs. Iz prethodnog uredničkog iskustva u Blicu znam da kvalitetne istraživačke priče imaju najveću čitanost, iako je put sporiji i mnogo skuplji. Danas u većini redakcija imamo samo poluobrazovane i polupismene “ubacivače” tekstova za koje se rijetko može reći da imaju neke veze s novinarstvom. Ponudit ćemo drugačiji sadržaj: raznovrstan, kvalitetan te ćemo vratiti kulturu kao jedan od najvažnijih segmenata, a ponudit ćemo i dobar sport te pristojnu zabavu. Cilj je da za nas pišu komentare, kritike i kolumne ljudi s kojima ćemo se ponositi.

Primjećujem na popisu onih koji će za nova.rs pisati svoje osvrte i dva imena poznata u Hrvatskoj, to su Vedrana Rudan i Mira Furlan. Što će V. Rudan i M. Furlan pisati, očekujete li da će se njihovi tekstovi prenositi i u drugim državama bivše Jugoslavije?

Vedrana Rudan i Mira Furlan pristankom su da surađuju s nama izazvale najveće oduševljenje u redakciji. Kao i svi naši kolumnisti, one imaju potpunu slobodu da pišu što god žele. Nadam se da će naša suradnja trajati dugo, a bio bih sretan ako tekstovi naše drage suradnice budu uznemiravali duhove i u Srbiji i u Hrvatskoj. Cilj nam je, među ostalim, da stalno profesionalnim i odvažnim novinarstvom provociramo javnost.

I u Večernjem listu smo imali tekst o stanju medija, odnosno pritisku Vučićeve administracije na medije u Srbiji. N1 ima velikih problema. Očekujete li sličan scenarij i za nova.rs?

Kolege iz N1 imaju sreću da rade za kompaniju čiji su im vlasnici dali slobodu da se slobodno i profesionalno bave novinarstvom, a to je bio i jedan od razloga zbog kojih sam i ja prihvatio ponudu da radim za njih. U Srbiji je najprofitabilnije raditi s režimom na vlasti, tako je u svim sferama, a najočitije je to u medijskoj. Predsjednik države Aleksandar Vučić svakodnevno u cjelodnevnim medijskim nastupima napada sve koji misle svojom (a ne njegovom) glavom. Ta mržnja koju on generira kapilarno se širi na sve dužnosnike vladajuće stranke i medijske podrepaše.

Spomenuli ste nam da je u Srbiji teško pokrenuti medij. Što je točno to značilo?

Imamo sreću da u sklopu naše kompanije imamo sjajnu programersku kuću United Cloud, što nam je znatno olakšalo start, a u idućim tjednima i mjesecima stalno ćemo iznenađivati čitatelje novim tehnološkim inovacijama. Vlast u Srbiji kontrolira većinu medija, ljudi i kompanije bliski režimu kupuju televizije, novine… i svima koji su izvan tog režimskog obruča teško je normalno poslovati. Imamo sreću da smo dio kompanije koja je spremna investirati u budućnost, pa je onda lakše izdržati sve pritiske, kojih neće biti malo.

Bili ste dugo godina i urednik Blica. Tabloidi su u Srbiji jaki. Zašto je to tako?

Tabloidi su svuda u svijetu najtiražniji i najčitaniji, ne mislim da su Srbija i Hrvatska neki izuzetak. Problem je s našim domaćima u tome što oni, osim po šarenilu, ni po čemu ne nalikuju na one velike strane. Naši su primitivni, lažljivi, bave se reketarenjem, za šaku eura koju im da vlast spremni su oblatiti i svoje najrođenije. Gotovo 18 godina bio sam glavni urednik Blica im dok sam ga uređivao, on je bio veoma sličan Večernjem listu. Posljednjih pet, šest godina za moj je novinarski i urednički ukus previše izgubio relevantnog sadržaja, pa je zabava postala dominanta. I dalje se u Blicu, na portalu i novinama, ima što pročitati, za razliku od većine ostalih medija, a što je najvažnije, ta redakcija drži i do nekih osnovnih civilizacijskih vrijednosti.

Foto: Srdjan Ilić/PIXSELL

Čini nam se kako Vučić u Srbiji prilično lako održava kontrolu nad medijima. Kako mu to polazi za rukom, odnosno kako to da čitatelji u Srbiji na to nemaju prigovora?

Većina građana informira se preko televizija i zato je Vučić najprije prispodobio svojoj mjeri javne servise, a onda je stavio, na razne načine, sve televizije s nacionalnom frekvencijom pod kontrolu – svi su u direktnoj službi režima. Ostale medije onda je lako kontrolirati. Čitatelji, odnosno građani koji ne pristaju da im režimski mediji “ispiru mozak”, masovno su prosvjedovali gotovo godinu dana. Problem je što tu energiju nije imao tko kanalizirati: opozicija je nesposobna, bezidejna i slaba, a vjerujem da bi se mnogi od njih ponašali isto kao i Vučić kad bi se dočepali vlasti.

Kako se u Srbiji gleda na medije u Hrvatskoj?

Opće je mišljenje u krugu ljudi u kojem se ja krećem da su hrvatski mediji znatno bolji od srpskih. No, to nije neki pokazatelj općeg raspoloženja jer ne pijem pivo i kavu sa šovinistima, nacionalistima ili ksenofobima… Nisam tipičan čitatelj, po prirodi posla – čitam sve novine, tjednike i portale. Nekada sam najviše volio čitati Slobodnu Dalmaciju, a danas nemam favorite. Osobno kao novinar i dugogodišnji urednik mislim da su hrvatski mediji, od javnog servisa do tabloida, na zavidno većem nivou u odnosu na naše srpske.

Kakav je zaista opći stav ljudi u Srbiji prema Hrvatskoj i ostalim državama proizašlima iz bivše Jugoslavije? Jako su gledane emisije, primjerice, Milomira Marića u kojima znaju gostovati i ljudi poput Jovana Deretića?

Kao urednik u Borbi devedesetih godina prije ratnih sam sukoba pokrenuo sam antiratni dnevnik i od tada do danas sam se kroz medije u kojima sam radio borio protiv svih vrsta nacionalizama, šovinizma, rasizma, ksenofobije... Žalosti me činjenica da ni danas nismo odmaknuli od devedesetih jer su u većini balkanskih država prečesto i predugo na vlasti ljudi koji ne mogu, koliko god se pretvarali, pobjeći od sebe i svoje šovinističke prošlosti. Oni nikad neće istinski raditi na pomirenju naših naroda jer povlađuju najnižim strastima većine birača. Marići i Deretići su nuspojava sveopće klime u Srbiji, a nju stvara vladajuća stranka. Vi ste nedavno imali izbore i kampanja je često izgledala kao da Martići i Babići još drže “Krajinu”. Ugodno me iznenadilo nekoliko kandidata, a posebno Zoran Milanović, jer je u nekim prethodnim kampanjama i on pokušavao pridobiti glasove na antisrpskoj kampanji.

Foto: Srdjan Ilić/PIXSELL

Koje je vaše mišljenje o bivšoj hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, a koje o sadašnjem predsjedniku Zoranu Milanoviću?

Najkraće rečeno: o gospođi Grabar–Kitarović ne mislim ništa dobro jer je neprestano potpirivala nesnošljivost i mržnju. Priznajem i da su me njeni predizborni nastupi uveseljavali i da sam navijao da pobijedi gospodin Milanović. Siguran sam i da bi vlast u Srbiji više voljela da je pobijedila Kolinda Grabar-Kitarović.

I jedna i druga država, osim što dijele cijeli niz problema, sada bi mogle zajedno dijeliti situaciju s migrantskim valom te s koronavirusom.

Kod nas je trenutačno kampanja protiv migranata koju vodi opozicijska šovinistička stranka Dveri, a uključili su se i neki manji ekstremni desničarski pokreti, što stvara mučnu ksenofobnu klimu.