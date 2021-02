Vlasnika koji je otvorio teretanu policija privela na razgovor. Stigao i Državni inspektorat

U Zagrebu na Trešnjevci vlasnik Quantum Premium Gyma Andrija Klarić u ponedjeljak ujutro u 6 sati otvorio je svoja vrata usprkos mjerama Stožera, a policija je stigla ispred teretane. Nakon što su sve popisali, Klarića koji je sve prenosio uživo na svom Facebook profilu priveli su na razgovor. Stigao je i Državni inspektorat, a svi koji su vježbali u teretani napustili su prostor. Vlasnik je angažirao i odvjetnike.

Snimila: Karla Firšt

9:40 – Nitko ne može ostati u prostorijama, svi koji su vježbali izašli su. Policija ostaje do dolaska Inspektorata.

9:32 – Čeka se i dolazak Državnog inspektorata

9:28 – Nakon što je policija zapisala sve u teretani, vlasnika privode u bazu. "Evo, privode me", kazao je Klarić u svom prijenosu na Facebooku. Policajci su mu rekli da ponese osobnu iskaznicu te da pođe s njima.

9:00 – U teretanu je stigla i interventa policija. Novinari su morali napustiti prostor, a policija razgovara s vlasnikom. Zapisuju i provjeravaju osobe koje su u teretani.

Vlasnik smatra kako je zatvaranje bilo totalno nepotrebno i da nije imalo neki efekt. U teretanu su stigle i brojne novinarske ekipe. Vlasnik kaže da je policija jutros zapisala sve koji su u objektu, a trenutno čeka dolazak Državnog inspektorata.

Foto: Facebook

– Razlozi zašto sam ovo učinio vrlo su jednostavni. Od prvog dana kada su se zatvorili objekti, bio sam protiv njihova zatvaranja jer smatram da su tada već postojeće mjere bile više nego primjerene – objasnio je Klarić za 24sata.

Obećali su, kaže, otvoriti 21. prosinca, pa 8. siječnja, pa 31. siječnja i sad su opet produljili do 15. veljače.

– Ja im ne vjerujem više. Ako me prevariš jednom, to znači da si ti kriv, a ako me prevariš dvaput, onda to znači da sam ja – rekao je vlasnik teretane. Apel premijera Andreja Plenkovića da se strpimo imao bi smisla, kaže Klarić, da nismo u proteklih 10 mjeseci čak četiri i pol bili zatvoreni. – Biti strpljiv se i tolike mjesece živjeti od minimalca nije podnošljivo – dodaje.

– Strah me kao čovjeka, kazne mogu biti novčane. Prihode nisam imao u zadnja dva i pol mjeseca. Što se tiče kaznene odgovornosti, i to je za ljude. Sinoć je bila policija. Bili su pristojni, kazali su da su dobili dojavu. Jedino što me može spriječiti da radim jest da me privedu. Strah me jedino onoga što osjećam i vidim. Ogromna je podrška – kazao je.