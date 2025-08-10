Naši Portali
CHEF KARLO KALEB

Vlasnik restorana Krug Splitu donio prvu Michelinovu zvjezdicu: Zaboravlja se da smo i mi ugostitelji dio istog lanca poskupljenja kao i drugi

Autor
Radmila Kovačević
10.08.2025.
u 19:55

Radimo sa samo 12 mjesta za šankom, ideja je da gost bude dio kuhinje, da vidi proces i jede izravno s izvora

Prvotni planovi nisu bili kuhinja i restoran, a moglo se dogoditi i da, kad je ušao u te vode, nađe svoje mjesto daleko od Splita. Radio je kao glavni kuhar na ekskluzivnim jahtama, sretao ljude s raznih strana svijeta, a stažirao je i kod Erica Kragh Vildgaarda u danskom restoranu Jordnær koji od lani nosi maksimalne tri Michelinove zvjezdice. Kratko je radio i u današnjem simbolu luksuzne veganske kuhinje, restoranu Eleven Madison Parku u New Yorku, koji također ima tri zvjezdice. No tridesetsedmogodišnji Karlo Kaleb Splitu se uvijek vraćao, a nedavno je svom rodnom gradu sa svojim restoranom Krug priskrbio i prvu zvjezdicu najpoznatijeg svjetskog gastrovodiča Michelin.

