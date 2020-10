Vlasnici hostela očajni: 'Ova je godina početak kraja, nemam ni 20 posto lanjskog prometa'

Ugostitelji danima strepe od novih mjera Stožera, no hosteli vode "tihu bitku" od početka sezone. Dijeliti sobu s još nekoliko, do čak deset potpunih neznanaca čar je hostelskog smještaja, ali ove je sezone to glavna zabrana.

Vlasnik hostela "Split Garden", objekta opremljenog višekrevetnim sobama koje su ovog ljeta uglavnom zjapile prazne kaže da je u kolovozu čak i radio nešto, ali ukupno, kaže, nije ostvario niti 20 posto lanjskog prometa!

– Bilo bi bolje da nisam ni otvarao! Ovo malo gostiju što je došlo mahom je iz istočnog europskog bloka: Česi, Slovaci, Poljaci, Estonci, i zahvalan sam im na posjetu! Oni nisu tipični hostelski gosti, više mi se čini da su iskoristili priliku jeftino putovati i pristati na rizik. Naime, dao sam noćenje u bescjenje, cijena je u srcu sezone bila na razini lanjske ljute predsezone. Brojčano, krevet je stajao 70 kuna, a lani 150 kuna usred ljeta! Promjena strukture gostiju vidljiva je i po tome što je do lani većina njih dolazila posredstvom "Hostel Worlda", a ove godine isključivo preko "Booking.coma". Većina gostiju inače su (govorno) Anglosaksonci: Amerikanci i Australci debelo prednjače, a ove su sezone potpuno izostali. Prekrižio sam ovu sezonu, no u kolovozu sam ipak otvorio i iznenadio se da je bilo išta posla. Kažem vam, sezona za zaboraviti - kaže vlasnik Jurica Rubić za Slobodnu Dalmaciju.

Jedan vlasnik, koji je htio ostati anoniman, otišao je korak dalje i odlučio svoj hostel zatvoriti.

– U centru Splita imam stan za iznajmljivanje za deset osoba, apartman i hostel, koji definitivno zatvaram, to jest preuređujem ga u stan za stanovanje. Još ne znam točno što ću s njim, hoću li raditi sezonu ili ga iznajmiti tijekom cijele godine, ali, moja gospođo, oprostite na izrazu – ono što znam jest da sam "popušio". Shvatio sam da je ova godina "početak kraja" hostela! - kazao je.

Ispričao je da su se 2012. godine, kada je Ultra došla u Split, masovno počeli otvarati hosteli jer je iziskivalo najmanje ulaganje, a sigurnu dobit, no od ove sezone ništa više nije sigurno.

Još uvijek se, međutim, nastavlja boriti Antea Ćurin, vlasnica dva hostela i jednog food-bara u središtu Splita, te potpredsjednica Udruženja vlasnika hostela pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Antea (33) je inače i sama strastvena "bekpekerica", a hostele je otvorila zato da bi, kad odradi ljetnu sezonu od 1. ožujka do 1. prosinca (zajedno s posezonom i predsezonom), preostala tri mjeseca mogla – putovati i odsjedati u hostelima.

– Jedan nije uopće radio preko ljeta, a drugi je radio (u Varošu) samo mjesec dana i od te zarade ne mogu pokriti najmove, a radnike sam plaćala iz svoje ušteđevine! Ustvari, od radnika sam tu trenutno samo ja, inače ih je bilo pet. Doduše, od države imam 4000 kuna mjesečno za dio moje plaće, ali to je kap u moru jer mi troškovi poslovanja iznose oko 5000 eura mjesečno. Najmodavci nisu bili susretljivi, nisu mi snizili cijenu najma... - priča Antea i dodaje:

Bilo bi dobro da se kolegama koji su najteže pogođeni omogući kredit kojim će pokrpati ovu propalu sezonu, već sam uložila taj apel na državu i banke. Što se tiče sljedeće sezone, vjerujem da će biti bolja od ove. No, bojim se da slika našeg poslovanja više nikad neće biti ista, teško je narušena – zaključuje.