Glavašu nije trebao biti određen istražni zatvor, presuda anonimizirana s pogrešnim inicijalima

Od ratnog zločina nad civilima u Osijeku, za koji je bio optužen Branimir Glavaš i još nekoliko osoba, prošle je skoro 35 godina, a taj postupak još uvijek nije - pravomoćno okončan. A kada će biti teško je reći jer je Visoki kazneni sud (VKS) priopćio da su tek odbijene žalbe na rješenje o neodređivanju obligatornog istražnog zatvora koje je doneseno nakon objave posljednje nepravomoćne presude u tom slučaju. Nepravomoćnu presudu kojom je Glavaš bio osuđen na sedam godina zatvora zagrebački Županijski sud je donio 26. listopada 2023. Iako je bio osuđen na sedam godina zatvora, Glavašu nije bio određen tzv. obligatorni istražni zatvor koji se dosuđuje svima osuđenima na pet i više godina zatvora.

Razlog je bio taj jer je Glavašu u ovom predmetu suđeno nakon što je on već bio pravomoćno osuđen te je više od dvije trećine te kazne bio odslužio u BiH prije no što je Ustavni sud tu presudu ukinuo i sve vratio na ponovljeno suđenje(a). S obzirom na to do da je do ponovljenog suđenja, Glavaš što u istražnom zatvoru, što na odsluženju kazne bio proveo više od pet godina, Ustavni sud zauzeo je stav da u njegovom slučaju nema više nikakvih osnova za određivanje istražnog zatvora, a tog se stava držao i prvostupanjski sud. Čime je Glavaš posto prva osoba, koliko je poznato, koja je iz hrvatskih sudnica izašla bez obligatornog istražnog zatvora, iako mu je izrečena kazna više od pet godina. Na tu odluku oko (ne)određivanja istražnog zatvora žalili su se i Glavaš i tužiteljstvo, a o tim žalbama VKS je odlučivao na sjednici 24. prosinca 2024.. I odbio obje žalbe.

- Pred Županijskim sudom u Zagrebu u tijeku je ponovljeni kazneni postupak protiv više optuženika zbog kaznenih djela ratnih zločina. Nakon donesene nepravomoćne presude kojom je jedan od optuženika osuđen na kaznu zatvora u trajanju sedam godina, odlučeno je da se istražni zatvor protiv tog optuženika neće odrediti. Protiv tog rješenja žalbu su podnijeli državni odvjetnik i optuženik. Visoki kazneni sud republike Hrvatske odbio je žalbe kao neosnovane prihvativši u cijelosti argumentaciju prvostupanjskog suda. Prvostupanjski je sud s pravom primijenio mjerila na koja je tijekom ovog postupka uputio Ustavni sud Republike Hrvatske te provođenjem testa razmjernosti i opravdanosti razlike u postupanju s pravom zaključio kako nema mjesta određivanja istražnog zatvora optuženiku koji je tijekom ovog postupka ukupno bio lišen slobode dulje od pet godina - naveo je VKS.

S obzirom na to da je odlučeno tek o žalbama na rješenje o (ne)određivanju obligatornog zatvora, teško je reći kada će se odlučivati o žalbama na - nepravomoćnu presudu. Usput, o toj odluci je VKS izvijestio na svojim web stranicama, no onaj tko je ide čitati, pogotovo ako je čitanje površno, teško će shvatiti o kome se tu radi. Odluka je, kao i sve sudske odluke anonimizirana, što je standardna praksa. No problem je što se sada za razliku od prije u njoj navode krivi inicijali sudionika postupka!? S VKS-a pojašnjavaju da je do toga došlo jer Ministarstvo pravosuđa ima novi softvere za anonimizaciju presuda koji ih anonimizira tako da promijeni inicijale sudionika postupka!? Koja je onda svrha toga, nije baš jasno, a o tome koliko je to netransparentno te kako se tako ne mog kontrolirati sudske odluke, što je bila ideja svega toga da ne govorimo.

Glavaš je, s objave nepravomoćne presude u listopadu 2023. bijesan otišao iz sudnice pri čemu je bi vulgarno vrijeđao predsjednika vijeća te je zbog toga bio kasnije i novčano kažnjen. Pravomoćnu presudu s prvog suđenja, na kojem je bio osuđen na 10 godina zatvora, a koju je kasnije Vrhovni sud umanjio za dvije godine, Ustavni je sud ukinuo 2015. Do trenutka kada je Ustavni sud 2015. ukinuo pravomoćnu, nakon čega je ukinuta i nepravomoćna presuda, Glavaš je što u istražnom zatvoru, što na izdržavanju kazne proveo pet godina, dva mjeseca i 27 dana zatvora. No ako presuda od sedam godina zatvora postane pravomoćna, Glavaš će imati uvjete za uvjetni otpust, no da bi ih ostvario u zatvor će morati ući na barem jedan dan. Njegovi suoptuženici, ako presuda postane pravomoćna - Gordana Getoš Magdić, Dino Kontić i Zdravko Dražić - u zatvoru neće provesti ni dana. Ona je nepravomoćno osuđena na četiri godine zatvora, a njih dvojica svaki na po tri godine zatvora. No u trenutku kada je Ustavni sud 2015. ukinuo raniju osuđujuću presudu, njih su troje već bili pušteni na uvjetni otpust.

