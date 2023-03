Vještačenje od 1,3 milijun eura izdvojeno iz spisa kao nezakonit dokaz

Bitka obrane i optužbe oko (ne)zakonitosti knjigovodstveno - financijsko - revizorskog vještačenja u aferi Agrokor, nogometnom terminologijom rečeno završila je 1:1. Jer nakon što je na jednom od ranijih ročišta sud zaključio da je sporno vještačenje zakonit dokaz, sada je zaključio da - nije. Do obrata je došlo jer se nakon prve odluke optužnog vijeća iz siječnja 2021. da je sporno vještačenje zakonit dokaz, obrana žalila Visokom kaznenom sudu (VKS). Koji im je žalbu usvojio, spis vratio optužnom vijeću zagrebačkog Županijskog suda te sutkinji Renati Pražetini Kaleb naložio da sasluša Ismeta Kamala, "autora" obrani spornog vještačenja. Ona je to napravila i saslušavala ga je ukupno na dva prethodna ročišta oko 17 sati. I nakon toga odlučila drugačije no zadnji put: sporno vještačenje, za koje se vjeruje da je najskuplje u povijesti hrvatskog pravosuđa jer je plaćeno 1,3 milijuna eura, nezakonit je dokaz i kao takvo izdvaja se iz spisa. Nezadovoljna strana, a to je ovaj put tužiteljstvo, ima pravo žalbe. O kojoj će ponovo odlučivati VKS. Koji može odluku optužnog vijeća potvrditi. Ili ne. Drugim riječima, trakavica oko Agrokora, koja traje već sedmu godinu, a da se zapravo ništa konkretno dogodilo nije, daleko je još od bilo kakvog kraja. Jer optužnica teško da će biti potvrđena do kraja ove godine. Ako VKS potvrdi odluku optužnog vijeća, to će onda vjerojatno značiti da će ŽDO morati naložiti novo vještačenje, čija će izrada potrajati minimalno pola godine, a vjerojatno i duže. Pod uvjetom da se prije toga nađe netko tko će ga izraditi. A ako VKS ukine odluku optužnog vijeća, to će onda značiti da će sud ponovo morati odlučivati o navedenom vještačenju, koje je već postalo - legendarno. Pa će se u tom slučaju ponovo postojati pravo žalbe. I tako malo pomalo, mogla bi doći i desetogodišnjica od pokretanja istrage, a da Todorić i 14 mu suoptuženika ne sjednu na optuženičku klupu.

No sve navedeno u ovom trenutku nije bitno. Jer ovisno s koje strane sudnice u aferi Agrokor sjedite, danas ste bili (ne)zadovoljni. Obrana je očekivano bila zadovoljna odlukom suda, jer je njima navedeno vještačenje sporno od samog početka. Glavni prigovor im je bi da je tvrtka KPMG kojoj je povjerena izrada nalaza bila u sukobu interesa jer je iste poslove istovremeno obavljala i za DORH i za izvanrednu upravu Agrokora. Da je to jedan od razloga zašto je sud sada smatrao da je vještačenje nezakonit dokaz, kazao je Anto Nobilo, branitelj Piruške Canjuge.

- Ismet Kamal je u manjem djelu radio to vještačenje, a u najvećem djelu su ga radili zaposlenici KPMG Hrvatska, koji su istovremeno radili i za izvanrednu upravu Agrokora i za to bili plaćeni. Vještak mora biti neutralan i nepristran i ne može raditi za jednu stranu u postupku što ovdje nije bio slučaj jer su radili i za oštećenika, odnosno Agrokor - kazao je Nobilo.

On smatra i da ako VKS potvrdi ovu odluku optužnog vijeća, optužnica više ne može postojati, odnosno da bi se onda moralo ići na novo vještačenje. S njegovim navodima se slaže i Fran Olujić, branitelj Ante Todorića.

- Ako ovu odluku potvrdi VKS, a mi mislimo da će biti, tužiteljstvo ili odustaje od optužnice ili mora napraviti novo vještačenje koje bi onda moralo biti povjereno nekom zaista nezavisnom. To znači da će se to vještačenje ponovo platiti iz novca poreznih obveznika, a početak suđenja nećemo imati barem još dvije godine - kazao je Olujić.

On smatra da ovakav spis ne može opstati bez nek vrste financijskog vještačenja jer za tu vrstu kaznenih djela bez financijskog vještačenja nije moguće dignuti optužnicu. Dodao je i da smatra kako DORH tvrdi da je za ovakav spis nemoguće naći nekoga tko bi obavio eventualno novo vještačenje, no on se s tim ne slaže.

- Postoji više tisuća sudskih vještaka na području Hrvatske i EU pa je potpuno nemoguće da bi baš svaki od tih vještaka na neki način bio povezan s ovim predmetom - kazao je Olujić.

Za razliku od njega i Nobila, predstavnici zagrebačkog ŽDO-a imali su sasvim drugačiji stav. Po njima, ova odluka nije pravomoćna, oni imaju pravo žalbe i ništa još nije gotovo. Smatraju da je vještačenje utemeljeno na zakonu, da je zakonito, što će napraviti u slučaju da ova odluka postane pravomoćna te hoće li u tom slučaju netko biti odgovoran, nisu htjeli odgovoriti jer kažu da na to ne mogu odgovoriti dok ne dobiju obrazloženu odluku suda te dok se ne odluči o žalbi. No ipak su priznali da im je odluka možda iznenađujuća jer je "sud zbog javnih pritisaka bio u nezahvalnoj poziciji". No ni tu izjavu nisu detaljnije pojašnjavali.

A glavna "zvijezda" cijele trakavice zvane Agrokor i "teške" 1,2 milijarde kuna, odluku suda je očekivano proglasio svojom - pobjedom. Koja bi kaže Todorić, trebala poslužiti i za - tektonske promjene u pravosuđu.