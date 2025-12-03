Vizionari telemedicinske skrbi u srcu Zagreba predstavili budućnost digitalnog zdravstva za „srebrnu generaciju“

U trenutku kada svjetski zdravstveni sustavi prolaze najdublju transformaciju u posljednjih nekoliko desetljeća, stručnjaci poput McKinseyja i WHO-a naglašavaju da će digitalna skrb i telemedicina biti najveći generatori otpornosti, dostupnosti i održivosti zdravstvenih usluga do 2035. godine. Gradovi koji prepoznaju ovaj zaokret postaju predvodnici novog modela skrbi — modela koji je manje vezan uz zidove institucija, a više uz potrebe ljudi, njihovu svakodnevicu i realne životne okolnosti. Upravo zato Zagreb danas okuplja europske vizionare telemedicine: jer se usudio prijeći iz faze eksperimenta u fazu sustavne transformacije, pozicionirajući se kao primjer grada koji zdravstvo gradi oko korisnika, a ne obrnuto. Grad Zagreb danas je ugostio sedmi međunarodni sastanak partnera projekta CARES – Remote Healthcare for Silver Europe, jedan od vodećih europskih događaja posvećen razvoju telemedicine i digitalne skrbi za osobe starije životne dobi. U Zagrebu su se okupili predstavnici deset europskih regija i 7 država (Poljska, Danska, Italija, Švedska, Francuska, Španjolska, Hrvatska) zdravstvenih ustanova, akademske zajednice i međunarodnih organizacija s ciljem razmjene inovacija koje transformiraju europske zdravstvene sustave, javljaju iz organizacije.

Glavni grad Lijepe naše se posljednjih godina pozicionirao kao predvodnik digitalne transformacije zdravstva u Republici Hrvatskoj, zahvaljujući jasnoj viziji, snažnoj suradnji sa zdravstvenim ustanovama te strateškom ulaganju u digitalnu infrastrukturu i inovativne modele skrbi. U ime Grada Zagreba sudionike je pozdravila Izaslanica Gradonačelnika dr. sc. Lora Vidović, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, istaknuvši da Zagreb posljednjih godina intenzivno uvodi telemedicinske modele u gradske ustanove te želi postati predvodnik integriranih digitalnih rješenja na razini lokalne zajednice: 'Susret u Zagrebu prilika je da s europskim partnerima razgovaramo o izazovima i prilikama telemedicine, posebno u kontekstu usklađivanja rada zdravstvenog i socijalnog sustava koji moraju djelovati kao jedinstvena cjelina. Grad Zagreb prepoznao je digitalnu skrb kao strateški prioritet i razvija inovativne modele, uključujući telepsihijatriju i digitalne portale, koji našim najranjivijim sugrađanima donose dostupniju, sigurniju i kvalitetniju podršku. Ovaj projekt potvrđuje našu predanost izgradnji modernog, održivog i pravednog sustava koji prati ljude tamo gdje jesu.'

Skupu su se obratili voditeljica ureda Svjetske zdravstvene organizacije prim. dr. sc. Iva Pejnović Franelić, načelnik Sektora za primarnu zdravstvenu zaštitu Uprave za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva doc. dr. sc. Damir Važanić, te voditeljica Službe za projekte, razvoj i zdravstvene tehnologije Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu (HZHM) Maja Dragosavac, koji je nacionalni nositelj telemedicinskih usluga. HZHM upravlja mrežom od 248 telemedicinskih centara u Hrvatskoj i ključan je nositelj projekata poput Telecordisa te razvoja Virtualne klinike, temeljne digitalne platforme hrvatskog telemedicinskog sustava u koje je uključen Grad Zagreb. Zagrebačke zdravstvene ustanove danas predstavljaju neke od najnaprednijih primjera telemedicinske prakse u Hrvatskoj, uključujući digitalne portale, teleterapijske platforme, hibridne modele rehabilitacije i digitalno potpomognutu psihijatrijsku skrb. Ima i onih koji se posebno ističu. Klinika Vrapče 2020. je postala prvi nacionalni telepsihijatrijski centar, stvarajući održivu strukturu digitalne skrbi o mentalnom zdravlju koja je na temelju iskustava pandemije prerasla u standardizirani model dostupne i pravedne skrbi. Telepsihijatrija u Vrapču pokazala je da digitalni alati ne zamjenjuju, nego nadopunjuju tradicionalnu skrb, čineći je dostupnijom, učinkovitijom i ravnopravnijom za sve korisnike. Tu je i Klinika Sveti Ivan koja je razvila model video-konzultacija, telekonzilija i digitalnog monitoringa, osobito važan za starije, kronične i teško pokretne korisnike. Ovim modelom znatno se poboljšava dostupnost mentalnog zdravlja, smanjuju rehospitalizacije te jača suradnja zdravstvenih institucija na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Grada Zagreba razvila je platformu s virtualnim učionicama na 11 tematskih područja, od rehabilitacije nakon moždanog udara do demencije, mentalnog zdravlja i Parkinsonove bolesti. Platforma je dostupna 24/7 i povećava autonomiju pacijenata, obitelji i njegovatelja, istodobno omogućujući telekonsultacije i integriranu kućnu skrb. Isto tako, teleotorinolaringologija Dječje bolnice Srebrnjak omogućuje postoperativno praćenje i konzultacije na daljinu za tisuće djece godišnje, čime se smanjuje opterećenje roditelja i izbjegavaju nepotrebni posjeti bolnici. Osim njih, Poliklinika SUVAG uspješno primjenjuje teleterapiju i „serious games“, kao i logopedsku terapiju od kuće za pacijente nakon moždanog udara, što predstavlja jedan od najnaprednijih modela digitalne rehabilitacije u Hrvatskoj. Također, TELECORDIS, nacionalni telekardiološki sustav, razvijen je na inicijativu Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Ministarstva zdravstva, a u suradnji i podršku sa zagrebačkom Poliklinikom za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju Srčana te omogućuje brzu dijagnostiku i specijalističku intervenciju za pacijente iz udaljenih područja.

Dom zdravlja Zagreb-Centar partner je u provedbi projekta MEGI, digitalni asistent za hipertenziju, klinički je validirani alat koji ubrzava donošenje terapijskih odluka i značajno doprinosi kontroli jedne od najraširenijih kroničnih bolesti Predstavnici zdravstvenih ustanova istaknuli su da je pandemija COVID-19 bila snažan poticaj ubrzanoj digitalnoj transformaciji sustava. U tom razdoblju razvijene su telekonzultacije, sustavi virtualnih ambulanti, digitalne terapije, online rehabilitacija i integrirani modeli kućne skrbi — rješenja koja su danas potpuno implementirana i služe kao primjer dobre prakse drugim gradovima u Hrvatskoj. Brojne ustanove u vlasništvu Grada Zagreba postale su nacionalni predvodnici inovacija, što je potvrđeno i u vrednovanjima projekta CARES, gdje su zagrebački modeli višestruko istaknuti kao jedni od najnaprednijih u Europi. Sudionici iz sedam europskih zemalja tijekom dvodnevnog sastanka upoznat će se s radom zdravstvenih ustanova, sudjelovati u panelima i radionicama te obići Polikliniku za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju Srčana kao primjer izvrsnosti u telekardiologiji. Prema izvješću Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, projekt CARES već je izravno doprinio jačanju krizne otpornosti, modernizaciji zdravstvenih politika te pripremi novog Plana promicanja zdravlja 2026.–2028., koji uključuje telemedicinske i digitalne modele kao strateški prioritet grada, javljaju iz organizacije projekta CARES.

Kako naglašavaju Svjetska zdravstvena organizacija i World Economic Forum, budućnost zdravstvene skrbi pripada sustavima koji spajaju tehnologiju, humanost i podatkovnu inteligenciju. Rezultati zagrebačkih ustanova pokazuju da takva budućnost nije daleka vizija, nego proces koji se već odvija — od telepsihijatrije i virtualnih ambulanti do digitalnih rehabilitacija, portala i telekardiologije. Zagreb će i dalje ulagati u inovacije koje omogućuju pravedniji, dostupniji i personaliziraniji sustav skrbi, jer digitalna transformacija nije samo tehnološki napredak — to je strateško obećanje da će se svakom građaninu, osobito najranjivijima, približiti zdravstvena i socijalna podrška tamo gdje im je najpotrebnija: u njihovom domu, njihovoj zajednici i njihovoj stvarnosti. Projekt CARES (Remote Healthcare for Silver Europe) provodi se od 1. ožujka 2023. do 31. svibnja 2027. godine, s ukupnom vrijednošću od 1.882.925,00 eura, od čega je za Grad Zagreb osigurano 203.354,00 eura. Projekt je financiran kroz program Interreg Europe 2021.–2027. uz potporu Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), uz intenzitet sufinanciranja od 80%. Vodeći partner projekta je regija Kujawsko-Pomorskie iz Poljske, dok ostale partnerske organizacije uključuju Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine (Francuska), Southern Denmark Region (Danska), The R&D Center of the Municipality of Linköping (Švedska), Pademontana ULSS7 Agency (Italija), Aragón Healthcare Service (Španjolska), Grad Zagreb (Hrvatska) i Pomorskie Voivodeship (Poljska). Pridružene partnere čine Nouvelle-Aquitaine Region (Francuska) i Veneto Region (Italija).