Visoka cijena europske ovisnosti

Rat stvara kaos. Uništava živote i egzistenciju, razara gospodarstva i okoliš. Kaos kojem trenutačno svjedočimo na Bliskom istoku brzo se širi svijetom. Zatvaranje Hormuškog tjesnaca na EU je imalo direktne i ozbiljne posljedice. Od početka tog rata naši troškovi za uvoz fosilnih goriva porasli su za više od 24 milijarde eura. Ali problem ne pogađa samo energetiku. Poljoprivrednici širom Europe osjećaju posljedice na neophodne proizvode kao što je gnojivo, a ponestaje i sirovina kao što je nafta, okosnica kemijske industrije. Nažalost, bojim se da problemima tu nije kraj. Mogući su dramatični dugoročni učinci na europsko gospodarstvo i zelenu tranziciju, sigurnost opskrbe hranom i ključnu tehnologiju kao što su poluvodiči.

Ovo nije prvi put da se Europa nalazi u složenoj situaciji zbog toga koliko se oslanja na druge i ovisi o osjetljivim lancima opskrbe. Europske građane i industriju već su pogodile pandemija bolesti COVID-19, šestodnevna blokada Sueskog kanala 2021. i ruska invazija na Ukrajinu. U posljednje vrijeme imali smo priliku vidjeti kako se lanci opskrbe mogu instrumentalizirati. Prošle je godine Kina blokirala izvoz elemenata rijetkih zemalja i prisilila europske proizvođače automobila da privremeno prekinu proizvodnju. Iako na takve šokove uglavnom nismo mogli utjecati, ne može se reći da nismo mogli predvidjeti njihove posljedice. Svaka kriza, od oružanih sukoba i trgovinskih ratova do globalne pandemije, razotkrila je europske slabosti. Kako stvari stoje, sljedeći neizbježan šok samo je pitanje vremena.

Iz toga trebamo naučiti dvije važne stvari. Kao prvo, i dalje previše ovisimo o plinu, nafti i naftnim derivatima. Fosilna goriva zasad još uvijek pokreću naša društva, ali nas ograničavaju u geopolitičkom, gospodarskom i okolišnom smislu. Tu toksičnu ovisnost moramo prekinuti. Na kupovini nafte najviše ćemo uštedjeti tako da je prestanemo koristiti. Drugo, hitno moramo smanjiti svoju ovisnost o drugima, kao i o nestabilnim lancima opskrbe. Prelazak na kružno gospodarstvo u kojem se kritični i strateški materijali oporabljuju i ponovno upotrebljavaju umjesto da ih se baca znatno bi smanjio potrebu za novim uvozom i pomogao nam da se oslobodimo postojećih ograničenja u lancima opskrbe.

Potencijal je ogroman. Iz jedne metričke tone komponenti pametnih telefona recikliranjem se može izvući količina zlata i bakra koja se obično ekstrahira iz 2000 metričkih tona rudarske stijene. Oporaba materijala iz baterija u kružnom europskom gospodarstvu mogla bi zadovoljiti polovinu potražnje EU-a za kobaltom do 2040. Velik dio našeg uvoza fosfora, pa i iz Rusije, mogao bi se zamijeniti fosforom oporabljenim iz otpadnih voda. Bioplin bi mogao zadovoljiti 10 % potreba Europe za plinom, a bionafta može biti odgovor na nestašice fosilnih goriva. Europa nema dovoljno vlastitih resursa i jasno je da su joj takva rješenja nužna. Smanjenje ovisnosti o nafti i drugim gospodarstvima znači veću stratešku autonomiju, gospodarsku sigurnost i konkurentnost. Iz svake tone materijala moramo izvući svaki gram vrijednosti. To podrazumijeva učinkovitiju proizvodnju, dizajn i korištenje te uspješniju industrijsku simbiozu u kojoj poduzeća razmjenjuju materijale, energiju, vodu i otpad.

Europa gradi kružno gospodarstvo, no napredak je neujednačen i spor. Oporabljuje se samo jedan posto određenih elemenata rijetkih zemalja. Ponovno se upotrebljava svega jedan posto materijala nastalih rušenjem zgrada, a reciklira se tek jedan posto rabljene odjeće, koja je često izrađena od petrokemijskih materijala. EU to nastoji promijeniti. Kasnije ove godine Akt o kružnom gospodarstvu ojačat će jedinstveno tržište sekundarnih sirovina, a Akt o biotehnologiji potaknuti tržišta biomaterijala, među ostalim tako što će se otpad pretvarati u energiju i gnojiva. Mjere treba poduzeti i na strani industrije. Europskim industrijama na raspolaganju su znatni neiskorišteni kapaciteti, primjerice u području kružne plastike i bionafte, i mogu brzo povećati proizvodnju. Europske sirovine na biološkoj osnovi ili iz kružnih sustava opskrbe pomoći će poduzećima da razviju otpornost na nepredvidive geopolitičke situacije i poremećaje na globalnim tržištima.

Kao i krize koje su mu prethodile, sukob na Bliskom istoku ukazao je na slabe točke našeg linearnog sustava s visokim emisijama ugljika. No to nam istovremeno otkriva što trebamo promijeniti. Zato shvatimo prelazak na kružno gospodarstvo kao priliku za napredak, zalog za budućnost i važan temelj naše otpornosti na buduće krize.

Jessika Roswall, povjerenica za okoliš, otpornost vodoopskrbe i konkurentno kružno gospodarstvo