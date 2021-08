Više stotina muškaraca napalo ženu u Pakistanu: 'Gomila me vukla, odjeća mi je bila razderana'

Pakistanska policija pokrenula je slučaj protiv nekoliko stotina nepoznatih muškaraca koji su napali mladu ženu dok je snimala video za društvenu mrežu TikTok. Muškarci su podigli ženu i bacili je između sebe, kidajući joj odjeću, napadajući je i pipajući.

Žena je policiji prijavila slučaj protiv 300 do 400 neidentificiranih osoba, navodi The Guardian.

- Gomila me vukla sa svih strana do te mjere da mi je odjeća bila razderana. Bacili su me u zrak. Brutalno su me napali, rekla je u izjavi policiji te dodala kako su joj ukrali novac, naušnice i mobitel.

Snimka je izazvala val bijesa u Pakistanu, a ministar Fawad Chaudhry rekao je da su uhićenja u tijeku. Neki su muškarci identificirani putem video zapisa i svjedočenja očevidaca.

Pakistanska senatorica Sherry Rehman rekla je da je nedavna implozija nasilja nad ženama pokazala da je riječ o rastućem problemu u Pakistanu.

- Većina slučajeva se uglavnom zanemaruje u patrijarhalnoj kulturi utišavanja žrtve, rekla je.