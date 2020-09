Vinko Puljić: Ova korona, koliko god je mučna, ja osjećam da smo pomalo dvolični

U povodu 75. rođendana kardinala Vinka Puljića, 50 godina njegova svećenstva, 30 godina biskupstva i više od četvrt stoljeća kardinalstva, Večernji list je svojim čitateljima darovao specijalni magazin. Posebno mjesto u publikaciji zauzima veliki životni intervju s kardinalom, kao i priče o njegovim svećeničkim danima, ratnim godinama u Sarajevu, o tome kako ga je prisluškivala UDBA, pokušaju atentata, odnosu s franjevcima, što je pisao u svojim dnevnicima...

"Prijeratno Sarajevo bio je moj san, no svi ti snovi pali su u vodu kada je počelo bombardiranje. Onda sam vidio da stvar ide u suprotnom pravcu i ja sam se u tome tražio, kako se snaći, nosit se s izazovom rata. Četiri sam godine to izdržao s narodom. Najvažnije bilo kako narodu buditi nadu da ne klone duhom, to sam zapravo cijelo vrijeme pokušavao i svojim govorom u Sarajevu i nastupom izvan Sarajeva", rekao je kardinal Puljić prisjećajući se ratnog doba te dodaje:

"Ja zahvaljujem Bogu, nisam ni po čemu zaslužio da to teško vrijeme preživim i ovo doživim jer Božji je dar da sam doživio 75 godina života i posebno da sam 50 godina mogao slaviti misu i biti kao svećenik. Kao kardinal sam doživio što znači crkva koja nije vezana uz naciju ni narod ni državu. Ona je u jednom narodu, u jednoj državi, ali i izvan toga", kazao je.

VIDEO Vinko Puljić o ratnim godinama u Sarajevu, koronavirusu i važnosti dijaloga

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Ova korona, koliko god je mučna, ja osjećam da smo pomalo dvolični. Kukamo za smrtima od korone, a ne kukamo što toliko gladne djece umire danas, a toliko bacamo kruha. Ne kukamo što je ubijeno toliko nerođene djece", rekao je vezano uz svjetsku pandemiju te dodao kako se i crkva prilagodila te uz pomoć tehnologije prenijela misu u domove brojnih obitelji.

"Možda smo trebali shvatiti da ta sredstva komunikacije mogu poslužiti pozitivnome. Da ljudi smire svoju dušu. Zahvalni smo ljudima koji su ta sredstva dali na raspolaganje da se možemo boriti s koronom", tvrdi.

Kardinala Vinka Puljića neki ljudi nisu razumjeli te su njegove izjave izvlačili iz konteksta, a vezano uz to je poručio:

"Moram nastupati po savjesti i moralnim načelima", tvrdi i nastavlja: "U prvom redu ako želim biti čovjek vjere, moram poštivati čovjeka, njegovo uvjerenje, njegovu slobodu. Kad Bog poštuje slobodu, onda moram i ja. Ali ta sloboda ima svoje granice, dok ne dodiruje drugoga. Želio sam biti otvoren, da komuniciramo jer bez dijaloga nemoguće je razumjeti jedan drugoga, prihvatiti je da, a to što smo različiti nije naša krivnja ni zasluga nego datost koju trebamo prihvatiti i živjeti", zaključio je.