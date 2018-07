Vinarija „Coner“ nudi ekološka vina, domaće specijalitete, a spavati možete u najmodernijim apartmanima

Na spoju vinorodnih brežuljaka i bukovih šuma s plodnom ravnicom kojom teče rijeka Drava, oplemenjuju je hrastove prašume i nadaleko poznati Peski, pozivamo Vas da se opustite i uživate u trenutku koji će Vam ostati trajna uspomena. Posjetite nas i upoznajte suvremene načine proizvodnje vina, uživajte u zdravoj hrani i druženju, te na koncu, ponesite dio bilogorskog mira sa sobom. Tradicionalna jela bilogorskog kraja pripremljena su na ekskluzivan i suvremen način, od namirnica proizvedenih na našem imanju na Bilogori ili seoskim gospodarstvima u okolici.

Sve što možemo, uključujući ručno proizvedenu tjesteninu, poslužujemo domaće. Uz jela s karte, u ponudi su specijaliteti s ražnja, roštilja i iz krušne peći. Od obrade tla i loze, pa do skidanja grožđa s trsja, našem vinu posvećujemo potpunu pozornosti, kako bi zadržalo notu zdravlja, svježine i ekskluzivnosti do trenutka kada Vam ga ulijemo u čašu. Bilogorska su vina lagana, pitka i aromatična, s dobrim omjerom kiselina odnosno šećera i alkohola. Osim zdravog povrća iz našeg povrtnjaka, od 2015. i vinograd se prevodi u ekološku proizvodnju. U Vinariji Coner možete jednostavno i uspješno spojiti posao i užitak. Nudimo Vam ispunjen, koristan i opuštajući radni dan ili dan za team-building na Bilogori, za što su Vam na raspolaganju i naši fitness treneri. Obje dvorane, u koje možemo primiti do 130 gostiju, opremljene su opremom za održavanje sastanaka, radionica i predavanja. Nudimo vam i smještaj u pet soba i tri apartmana s ukupno 24 ležaja.

U tijeku je izgradnja skloništa za životinje koje će sadržavati štalicu za male životinje te prihvat za konje. Bilogora i okolica obiluju biljnim i životinjskim svijetom, te kulturnim sadržajima. Možete se baviti lovom, ribolovom, jahanjem, sudjelovati u zabavnim kulturno-povijesnim manifestacijama, obići Bilogorsku vinsku cestu, posjetiti lječilišta s termalnom vodom, umjetničke galerije, stare utvrde, arheološka nalazišta... Igrališta, šetnice, piknik livade, vidikovci, biciklističke i pješačke staze, osvježit će Vas i ispuniti energijom. Ili samo uživajte u suncu, domaćoj hrani i dobru vinu na našoj terasi. Vinarija Coner raspolaže s 5 soba i 3 apartmana. Smještajni kapaciteti su moderno opremljeni, s posebno velikim krevetima (dužina 210 cm) koji jamče dobar odmor. Više doznajte na: www.vinarija-coner.hr