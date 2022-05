Stručnjak za međunarodne odnose o Putinovom govoru: 'Svaki prijašnji bio je o pobjedi, ovo je bilo nešto drugo'

U studiju Večernjeg lista danas je s Lanom Kovačević razgovarao stručnjak za međunarodne odnose Branimir Vidmarović koji je govorio o situaciji u Ukrajini kao i o današnjem obilježavanju Dana pobjede u Moskvi, gdje je predsjednik Rusije Vladimir Putin održao govor. Prema riječima Vidmarovića, u tome govoru nije istaknuta nijedna jasna poruka, osim one da se rat nastavlja i da sve ide dalje.

– Bio je to vrlo interesantan govor u kojem je Putin odmah krenuo s Donbasom i Ukrajinom, koju nije spominjao, te je govorio o konfrontaciji sa SAD-om i Rusijom. Svaki govor do sada bio je govor o pobjedi, ali ovo nije bio govor za Dan pobjede nego je to bio “govor borbe”. Svaki prijašnji govor počinjao je riječima o pobjedi, poslije čega bi došao nekakav politički dio. Sada je bilo riječi o borbi tako da su sve opcije otvorene – rekao je Vidmarović.

Progovorio je i o dinamici, napominjući da se u Ukrajinu slijeva strahovita ekonomska i vojna pomoć te da se ne može očekivati da će predsjednik Ukrajine Volodímir Zelenski prihvatiti nekakvu nagodbu, ako do nje i dođe. To bi, prema riječima Vidmarovića, moglo dovesti do toga da nema povratka, a samim time i do vijetnamizacije ili palestinizacije sukoba u Ukrajini, kojem se ne vidi završetak. Ipak, smatra da rat nikome nije potreban te da će se svijet umoriti od rata te će tako rasti želja za mirom i stabilnošću, kako u EU tako i u Rusiji. To bi onda značilo i traženje načina da se dođe do dogovora poslije kojega bi se svatko izolirao na svojoj strani.

Govoreći o današnjem govoru u Moskvi, Vidmarović je rekao kako je Putin kazao da su SAD i NATO planirali napad na Krim, pri čemu je kroz vojne instruktore, plaćenike, vojnu pomoć SAD i NATO povezao s Ukrajinom. Kazao je i kako Putin Ukrajinu ne percipira kao Ukrajinu, navodeći kako vlast u Ukrajini nije neovisna nego je direktni podanik SAD-a. Sve to je iskoristio da pred svojim narodom i svijetom govori o prijetnji Rusiji napominjući da je planirana invazija na Krim te da se omogući da Ukrajina dođe do nuklearnog naoružanja.

Galerija: Proslava Dana pobjede u Moskvi

Odgovarajući na pitanje je li realno da u slučaju završetka rata EU i svijet ukinu sankcije Rusiji, Vidmarović je rekao kako to nije realno očekivati te da će sankcije zapadnih država ostati još godinama na snazi. Podsjetio je na države poput Kube, Irana i Sjeverne Koreje, prema kojima su sankcije na snazi već desetljećima. Jedina je mogućnost da se sankcije ukinu to da se Rusija odrekne zauzetih teritorija u Ukrajini, što opet nije realno.

Uputio je i na mnoge stvari koje se događaju u Europi i svijetu, a koje ukazuju na jedinstvenost osude agresije na Ukrajinu poručujući kako sloboda i napredak EU nisu isključiva zasluga bilo koje zemlje u 2. svjetskom ratu. Istaknuo je i današnji sastanak predsjednika Francuske Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Olafa Scholza, najavljujući moguće intenziviranje odnosa dviju država u EU. Međutim, nije isključio ni mogućnost da sljedećih godina dođe i do suparništva dviju moćnih europskih država.

Pri svemu tome istaknuo je kako je položaj Hrvatske u svemu ovome što se događa dosta težak te da Hrvatska ovisi o odlukama koje se donose u Bruxellesu. Mišljenja je da se u takvim odnosima Hrvatska treba fokusirati na zapadni Balkan, postavljajući se kao regionalni lider, a posebno zato što je i Scholz najavio kako države zapadnog Balkana trebaju postati članice EU.

Jedna od tema razgovora bio je i stav Kine u ovome ratu.

– Stavovi Kine takvi su kakvi jesu. Oni govore kako agresija nije dobra, da poštuju integritet Ukrajine, ali i da razumiju razloge zašto je došlo do agresije, pri čemu NATO i širenje NATO-a vide kao jedan od razloga zašto je došlo do agresije. U Kini se ne govori o ekonomskoj ili vojnoj pomoći Rusiji, ali se kritizira SAD. Sve to treba gledati i kroz činjenicu da je Kina i dalje ovisna o ulaganjima sa zapada i na zapad te da Peking ovisi o američkom tržištu i američkim kompanijama. Ta neodređenost Kine ostat će sve do listopada kada se održava kongres Komunističke partije Kine, gdje se bira novo vodstvo. To je najveći politički događaj u Kini u pet godina i u godini skupa nema nikakvih velikih potresa. Na tome kongresu bit će riječi o slici svijeta u sljedećih pet godina, o novoj strategiji i o tome će ovisiti stajalište Kine – rekao je Vidmarović.