VIDEO Žestoka svađa HDZ-ovca i HSP-ovca: Načelnik nasrnuo na vijećnika i psovao mu majku

Prilično je burno bilo na sjednici Općinskog vijeća u Dugopolju u utorak u večernjim satima. Galamilo se, psovalo, vrijeđalo, a umalo je došlo do ozbiljnijeg fizičkog obračuna između dvojice zaraćenih aktera. S jedne se strane našao aktualni načelnik Dugopolja Perica Bosančić (HDZ), a s druge HSP-ov vijećnik Darko Jambrek.

Sve je kulminiralo kad je došlo do točke dnevnog reda o izvršenju proračuna za prošlu godinu, a gdje je oporbi predvođenoj upravo spomenutim HSP-ovim vijećnikom prekipjelo kad su vidjeli da je stavka za školstvo povećana za čak 180 posto.

VIDEO: Svađa između HDZ-ova načelnika i HSP-ova vijećnika

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Suradnici i kolege Darka Jambreka kazali su nam da je on postavio pitanje izvjestiteljicama, savjetnici za proračun i pročelnici Upravnog odjela, no da mu nisu znale odgovoriti.

"Jambrek ih je uhvatio u laži. Nisu znale kazati zašto je umjesto 100.000 kuna za sanaciju školske ograde potrošeno više od 200.000 kuna. Jambrek je tada malo podigao glas i kazao da gospođe nisu kompetentne za posao koji rade", navodi nam dugopoljski HSP-ovac i dugogodišnji Jambrekov suradnik.

No, Večernji list u posjedu je video i tonske snimke sa sjednice, a baš kako i proizlazi iz tonske snimke, Bosančić je Jambreku u jeku svađe, između ostalog, kazao: "Karikiraj ti materi svojoj, a ne meni", na što ga je Jambrek upozorio da je njegova majka pokojna te je dodao da je bezobrazan i prepotentan kao i njegov šef stranke Andrej Plenković.

AUDIO: Tonska snimka vrijeđanja sa sjednice u Dugopolju

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"U jednom je trenutku Jambrek kazao Bosančiću da odu van raščistiti stvari i da se ne svađaju pred svima, a HDZ-ov Bosančić naglo je ustao sa stolca i krenuo prema njemu. To je bilo dosta žalosno gledati budući da je Jambrek čovjek stariji od 70 godina, a uz to je i dragovoljac Domovinskog rata. Srećom, Bosančića su zaustavili kolege. Da nisu, možda bi došlo i do ozbiljnijeg incidenta. On koji je ponikao u mladeži HDZ-a ide napadati ratnog veterana. Strašno", tvrdi naš sugovornik.

Nakon vike i galame stvari su se ipak primirile, a sjednica je privedena kraju nešto poslije 21 sat.

U srijedu ujutro Bosančić je razgovarao sa Slobodnom Dalmacijom te je kazao kako mu nije bila namjera nikoga vrijeđati, a pogotovo ne nečiju majku koju i ne poznaje.

"Kada je HSP-ov vijećnik postavio pitanje, ja sam mu želio reći da će dobiti pisani odgovor jer kolegice onako iz glave ne mogu znati svaku stavku. Nije dopustio, pa sam mu odgovorio poštapalicom", kazao je HDZ-ov načelnik Dugopolja.